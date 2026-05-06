Kolejne rozczarowanie Asseco Resovii. Szczere słowa. "Nie byliśmy i nie jesteśmy stabilną drużyną"

Projekt wygrał rywalizację 3:1. Po środowym starciu Janusz w rozmowie z Bożeną Pieczko docenił klasę rywali.

- Doświadczony zespół, który nie dał sobie wyrwać przewagi. Szarpaliśmy, staraliśmy się szukać rozwiązań, ale było czuć, że są lepsi i kontrolują mecz. Jeśli oni nie podali nam ręki, było nam trudno wyciągnąć coś z tego meczu - powiedział.

Tym samym Resovia zakończyła zmagania na czwartym miejscu. Zdaniem Janusza, wraz z kolegami nie stworzyli stabilnej drużyny, która byłaby w stanie na dłuższym dystansie rywalizować z najlepszymi.

- Nie byliśmy i nie jesteśmy stabilną drużyną, która potrafi zagrać na choćby średnim poziomie i nie sięgać dna swoją grą poprzez proste błędy. Jeśli chce się walczyć o medale, nie ma to prawa działać i potwierdziło się. Byliśmy w stanie w tym sezonie wygrać kilka ważnych meczów przeciwko dobrym drużynom, ale tutaj, jeśli przyszło takie granie, gdzie trzeba było grać stabilnie, Warszawa pokazała nasze największe słabości - dodał.

- Boli - nawet bardziej styl niż samo to, że przegrywa się przeciwko dobremu zespołowi - przyznał szczerze.

