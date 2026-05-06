Kolejne starcie w finałach PlusLigi. Walka o trzecie miejsce trwa

Warszawianie byli bardzo blisko

Rywalizacja o brąz zaczęła się znakomicie dla graczy z Warszawy. Pierwsze spotkanie rozegrano w stolicy Polski. Po emocjonującym boju to Warszawianie wygrali 3:2 z Asseco Resovią, odwracając losy rywalizacji ze stanu 1:2. Kilka dni później poszli za ciosem. Podopieczni trenera Kamila Nalepki fantastycznie zagrali w Rzeszowie. Efektownie wygrali 3:1 i w serii wyszli na 2:0. To oznacza, że do brązowego medalu potrzebowali już tylko jednego zwycięstwa.

Zabrakło jednego seta

Trzeci mecz małego finału rozegrano w niedzielę 3 maja w Warszawie. Gospodarze liczyli na zwycięstwo i fetowanie brązowego medalu. Wszystko zaczęło się zgodnie z planem. W decydujących momentach dwóch pierwszych setów lepsi byli gospodarze. Wygrywali kolejno 25:21 i 25:22. Do brązowego medalu brakowało im już tylko jednego seta. Wtedy przebudzili się zawodnicy z Rzeszowa.



Oglądaliśmy pasjonującą walkę o każdą piłkę. Podopieczni trenera Massimo Bottiego wyglądali coraz lepiej. Zaskoczyli Warszawian. Rzeszowianie odwrócili losy meczu, niespodziewanie wygrywając na wyjeździe 3:2 i przedłużając walkę o medal.



Siatkarze PGE Projektu mieli wszystko w swoich rękach, jednak wypuścili medal. To oznacza, że czeka ich dalsza walka z ekipą z Rzeszowa. Rozczarowania po meczu nie krył Jan Firlej. W rozmowie z Polsatem Sport potwierdził, że zabrakło postawienia kropki nad "i" w trzecim secie. Takie zwycięstwo może natchnąć optymizmem siatkarzy Asseco Resovii. Wydawało się, że są na straconej pozycji. Teraz odzyskali oddech i znów liczą się w walce o medal.

Kiedy czwarty mecz Asseco Resovia – PGE Projekt Warszawa?

Czwarte spotkanie serii o brązowy medal PlusLigi Asseco Resovia – PGE Projekt Warszawa odbędzie się 6 maja w Rzeszowie. Gospodarze muszą wygrać, aby przedłużyć rywalizację. Goście chcą przypieczętować brązowy medal już w najbliższą środę.



Transmisja z tego meczu rozpocznie się o 17:15 na antenie Polsatu Sport 1 oraz w aplikacji mobilnej Polsat Box Go. To doskonała wiadomość dla wszystkich kibiców. Czy w środę 6 maja poznamy brązowego medalistę PlusLigi w sezonie 2025/2026?

