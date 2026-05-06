Koniec sezonu zasadniczego! Znamy pary play-in i play-off Orlen Basket Ligi!

Obydwie czołowe drużyny Orlen Basket Ligi, Legia i King, miały identyczny bilans po 29 kolejkach - 21 wygranych oraz osiem porażek i właśnie bezpośrednie starcie decydowało o pierwszej lokacie.

W Szczecinie w pierwszej rundzie lepsi byli koszykarze Kinga, którzy wygrali po zaciętym spotkaniu 83:81.

King wygrał cztery ostatnie mecze w OBL, ale Legia przedłużyła swoją serię zwycięstw do siedmiu i wywalczyła pierwsze miejsce po fazie zasadniczej.

Za plecami najlepszych dwóch drużyn rozegrała się w środę niezwykle ciekawa walka o jak najwyższe rozstawienie przed play off. Wyszli z niej zwycięsko koszykarze WKS Śląska Wrocław, którzy zajęli trzecie miejsce po wygranej w Krośnie z Miastem Szkła 88:66. Kolejne lokaty uprawniające do gry w fazie play off przypadły Enerdze Treflowi Sopot (czwarta), mimo porażki z Anwilem we Włocławku 79:94, Dzikom Warszawa (piąta), które przegrały w Zielonej Górze z Zastalem 86:105 i AMW Arka Gdynia (szósta), pokonanej w Toruniu przez Arrivę Twarde Pierniki 95:86.

Z pięciu zespołów walczących o miejsca 7-10, pozostawiające szanse na awans do play off w meczach play in, nie powiodło się Górnikowi Zamek Książ Wałbrzych.

Faza play in składająca się z dwóch rund rozpocznie się już w piątek 8 maja: wtedy siódma drużyna (Anwil Włocławek) - zmierzy się z ósmą (Zastal), a dziewiąta (MKS Dąbrowa Górnicza) z dziesiątą (Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp.). Gospodarzami będą wyżej rozstawione ekipy. Wygrany z pary 7-8 zapewni sobie awans do play off z siódmej pozycji i zmierzy się w ćwierćfinale z Kingiem. Natomiast przegrany powalczy jeszcze o ósme miejsce w play off ze zwycięzcą pojedynku drużyn 9-10. Ten mecz odbędzie się w niedzielę, a rywalem zespołu, który wygra w 1/4 finału będzie Legia, lider po sezonie zasadniczym.

Ekstraklasę opuścił beniaminek Miasto Szkła Krosno, który w sezonie zasadniczym uzyskał bilans 4-26. Przedostatni zespół w tabeli - Tauron GTK Gliwice zakończył rozgrywki z siedmioma zwycięstwami i 23 porażkami.

TERMINARZ FAZY PLAY-IN:

piątek, godz. 18:00: Anwil Włocławek (7) - Orlen Zastal Zielona Góra (8) - transmisja w Polsat Sport 3

piątek, godz. 20:15: MKS Dąbrowa Górnicza (9) - Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wlkp. (10) - transmisja w Polsat Sport 2

niedziela, godz. 20:15: przegrany Anwil/Orlen Zastal - zwycięzca MKS/Tasomix Rosiek Stal - transmisja w Polsat Sport 1

PARY PLAY-OFF:

Legia Warszawa (1) - zwycięzca niedzielnego meczu play-in

King Szczecin (2) - zwycięzca piątkowego meczu play-in Anwil - Orlen Zastal

WKS Śląsk Wrocław (3) - AMW Arka Gdynia (6)

Energa Trefl Sopot (4) - Dziki Warszawa (5)

TERMINARZ ĆWIERĆFINAŁÓW PLAY-OFF:

King Szczecin (2) - zwycięzca piątkowego meczu play-in Anwil - Orlen Zastal (7)

Mecz 1 - 13.05 (środa), godz. 20:15 - Polsat Sport

Mecz 2 - 16.05 (sobota), godz. 18:00 - YouTube

Mecz 3 - 18.05 (poniedziałek), godz. 20:15 - Polsat Sport

Ew. mecz 4 - 20.05 (środa)

Ew. mecz 5 - 23.05 (sobota)

WKS Śląsk Wrocław (3) - AMW Arka Gdynia (6)

Mecz 1 - 13.05 (środa), godz. 18:00 - YouTube

Mecz 2 - 15.05 (piątek), godz. 20:15 - Polsat Sport

Mecz 3 - 18.05 (poniedziałek), godz. 18:00 - YouTube

Ew. mecz 4 - 20.05 (środa)

Ew. mecz 5 - 23.05 (sobota)

Legia Warszawa (1) - zwycięzca niedzielnego meczu play-in (8)

Mecz 1 - 14.05 (czwartek), godz. 20:15 - Polsat Sport

Mecz 2 - 16.05 (sobota), godz. 15:00 - YouTube

Mecz 3 - 19.05 (wtorek), godz. 20:15 - Polsat Sport

Ew. mecz 4 - 21.05 (czwartek)

Ew. mecz 5 - 24.05 (niedziela)

Energa Trefl Sopot (4) - Dziki Warszawa (5)

Mecz 1 - 14.05 (czwartek), godz. 18:00 - YouTube

Mecz 2 - 16.05 (sobota), godz. 20:15 - Polsat Sport

Mecz 3 - 19.05 (wtorek), godz. 18:00 - YouTube

Ew. mecz 4 - 21.05 (czwartek)

Ew. mecz 5 - 24.05 (niedziela)

Dwa pierwsze mecze ćwierćfinałów rozgrywane są w hali zespołu wyżej rozstawionego, natomiast dwa kolejne w hali rywala. Ewentualny mecz nr 5 rozgrywany jest ponownie w hali drużyny wyżej rozstawionej.

