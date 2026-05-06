Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek? Wszystkie drużyny VNL 2026

Robert MurawskiSiatkówka

W ósmej edycji Ligi Narodów siatkarek zagra osiemnaście reprezentacji. Złota wywalczonego przed rokiem bronić będą Włoszki. Polska w trzech ostatnich edycjach wywalczyła brązowe medale. Kto zagra w Lidze Narodów 2026 siatkarek? Zobacz w galerii zdjęć.

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek przed nami. Wystąpi w niej 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

 

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

 

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

 

Ligę Narodów siatkarek rozegrano po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Dotychczasowe edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

 

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

 

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek w 2026 roku? Zobacz w galerii zdjęć:

 

Przejdź na Polsatsport.pl
LIGA NARODÓWLN SIATKAREKREPREZENTACJA KOBIETREPREZENTACJA POLSKI W SIATKÓWCE KOBIETSEZON REPREZENTACYJNY W SIATKÓWCESIATKARSKA LIGA NARODÓWSIATKÓWKAVNL 2026
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Dawid Dulski: Ten wyjazd dał mi dużo pewności siebie
Zobacz także

Podbił Francję, a teraz podbije reprezentację Polski? "To mi pomogło"

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 