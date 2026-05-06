Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek? Wszystkie drużyny VNL 2026

Ósma edycja Ligi Narodów siatkarek przed nami. Wystąpi w niej 18 reprezentacji, które rozegrają łącznie 116 spotkań (108 w fazie zasadniczej + 8 w turnieju finałowym). W fazie interkontynentalnej każda z drużyn będzie rywalizowała w trzech turniejach i zagra po dwanaście meczów.

Zobacz także: Liga Narodów siatkarek 2026. Terminarz. Daty i godziny wszystkich meczów. Kiedy gra Polska?

Siedem najlepszych drużyn fazy interkontynentalnej oraz gospodarz awansują do turnieju finałowego. Odbędzie się on w dniach 22-26 lipca w Makau.

Ligę Narodów siatkarek rozegrano po raz pierwszy w 2018 roku. Zastąpiła ona rozgrywki World Grand Prix, które organizowano w latach 1993-2017. Dotychczasowe edycje VNL wygrały reprezentacje USA (2018, 2019, 2021), Włoch (2022, 2024, 2025) oraz Turcji (2023). Polki w trzech poprzednich latach zdobywały brązowe medale tej imprezy (2023, 2024, 2025).

Transmisje meczów siatkarskiej Ligi Narodów na sportowych antenach Polsatu oraz na Polsat Box Go.

Kto zagra w Lidze Narodów siatkarek w 2026 roku? Zobacz w galerii zdjęć: