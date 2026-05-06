Stawka niedzielnego El Clasico jest niezwykle wysoka. Jeśli gospodarze unikną porażki w tym starciu, zapewnią sobie 29. tytuł mistrzowski w historii. Zadaniem ich odwiecznych rywali będzie pokrzyżowanie tych planów - podopieczni Alvaro Arbeloi zajmują bowiem drugie miejsce w tabeli i wciąż zachowują matematyczne szanse na końcowy triumf.

Ekipa z Katalonii jest w doskonałej dyspozycji. Kontynuuje ona passę dziesięciu ligowych zwycięstw z rzędu i ma na koncie już 88 punktów. Warto przypomnieć, że do końca sezonu pozostały zaledwie cztery kolejki. Do dyspozycji trenera Hansiego Flicka w nadchodzącym meczu będą zarówno Robert Lewandowski, jak i Wojciech Szczęsny.

Real traci do "Dumy Katalonii" już 11 punktów, co jest wynikiem nierównej formy klubu z Madrytu w La Lidze. W ostatnich pięciu spotkaniach "Królewscy" tylko dwukrotnie sięgali po komplet punktów. Dwa remisy (1:1 z Gironą i 1:1 z Realem Betis) oraz porażka (1:2 z Mallorcą) sprawiły, że ich strata do prowadzącej "Blaugrany" znacząco wzrosła.

FC Barcelona - Real Madryt. Gdzie obejrzeć El Clasico?

Transmisja meczu FC Barcelona - Real Madryt w niedzielę 10 maja od godz. 20:55 w Eleven Sports 1. Przedmeczowe studio od godz. 19:30.

ŁO, Polsat Sport