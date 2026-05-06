Liga Mistrzów: Bayern Monachium - Paris Saint-Germain. Wynik meczu. Kto wygrał?

W ubiegłym tygodniu doszło do niesamowitego spotkania w Paryżu. Broniąca trofeum drużyna Luisa Enrique prowadziła w 58. minucie już 5:2, ale Bayern nie zamierzał się poddawać. Gole Dayota Upamecano w 65. i Luisa Diaza w 68. minucie sprawiły, że Paris Saint-Germain wygrał tylko 5:4, więc rewanż w Monachium zapowiada się pasjonująco.

- Normalnie pięć bramek straconych na wyjeździe w półfinale Ligi Mistrzów oznacza odpadnięcie. Ale patrząc na okazje, które stworzyliśmy, mogliśmy strzelić więcej goli niż cztery. I to musi nam dać wiarę w rewanżu - przyznał trener Bayernu Vincent Kompany.

W tamtym spotkaniu Belg nie mógł prowadzić drużyny z ławki z powodu zawieszenia za kartki. Zastępował go Anglik Aaron Danks.

Trener Enrique przyznał po zwycięstwie, że mecz był niesamowity. - Nigdy wcześniej nie widziałem spotkania rozgrywanego w takim rytmie - dodał.

Bayern zapewnił sobie już obronę mistrzostwa Niemiec, a PSG jest na dobrej drodze, aby dokonać tego w Ligue 1. Bawarczycy mają jednak - w przeciwieństwie do Paryżan - okazję wywalczyć wkrótce również puchar kraju. Zagrają w finale 23 maja z VfB Stuttgart.

Niemiecki klub przegrał tylko jeden z ostatnich 29 meczów Ligi Mistrzów na swoim obiekcie (23 wygrane, 5 remisów) i wygrał wszystkie sześć u siebie w tym sezonie.

O poziomie, jakiego mogą spodziewać się kibice w środowy wieczór w Monachium świadczy fakt, że PSG i Bayern są najskuteczniejszymi zespołami tej edycji Ligi Mistrzów. Zdobyły już - odpowiednio - 43 i 42 bramki. Po raz pierwszy w historii rozgrywek dwa różne kluby strzeliły ponad 40 goli w jednym sezonie. Rekordzistą pozostaje Barcelona (45 bramek - 1999/2000), ale wiele wskazuje na to, że jej rekord może zostać pobity.

Finał bieżącego sezonu zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.

PAP