Liga Mistrzów: Bayern Monachium - PSG. Relacja na żywo

W ubiegłym tygodniu doszło do niesamowitego spotkania w Paryżu. Broniąca trofeum drużyna Luisa Enrique prowadziła w 58. minucie już 5:2, ale Bayern nie zamierzał się poddawać. Gole Dayota Upamecano w 65. i Luisa Diaza w 68. minucie sprawiły, że Paris Saint-Germain wygrał tylko 5:4, więc rewanż w Monachium zapowiada się pasjonująco.

ZOBACZ TAKŻE: Hearts lepsi od Rangers! Zespół z Edynburga coraz bliżej mistrzostwa

- Normalnie pięć bramek straconych na wyjeździe w półfinale Ligi Mistrzów oznacza odpadnięcie. Ale patrząc na okazje, które stworzyliśmy, mogliśmy strzelić więcej goli niż cztery. I to musi nam dać wiarę w rewanżu - przyznał trener Bayernu Vincent Kompany.

W tamtym spotkaniu Belg nie mógł prowadzić drużyny z ławki z powodu zawieszenia za kartki. Zastępował go Anglik Aaron Danks.

Trener Enrique przyznał po zwycięstwie, że mecz był niesamowity. - Nigdy wcześniej nie widziałem spotkania rozgrywanego w takim rytmie - dodał.

Zachwytów nie ukrywali również dziennikarze z całego świata. Szczególnie, co zrozumiałe, ci z Francji.

„Futbol totalny” – to tytuł z dziennika sportowego „L'Equipe”. Mecz „po prostu wspaniały” – pisał „Le Parisien”. „Przedwczesny finał”, który „spełnił wszystkie swoje obietnice” – cieszył się „Le Monde”.

Po drugiej stronie Renu też nie brakowało pochwał. Niemiecki dziennik „Bild” określił mecz „największym widowiskiem w historii Ligi Mistrzów”, a magazyn sportowy „Kicker” wspominał „zapierającą dech w piersiach wymianę ciosów”.

Bayern zapewnił sobie już obronę mistrzostwa Niemiec, a PSG jest na dobrej drodze, aby dokonać tego w swojej ekstraklasie. Bawarczycy mają jednak - w przeciwieństwie do Paryżan - okazję wywalczyć wkrótce również puchar kraju. Zagrają w finale 23 maja z VfB Stuttgart.

Niemiecki klub przegrał tylko jeden z ostatnich 29 meczów Ligi Mistrzów na swoim obiekcie (23 wygrane, 5 remisów) i wygrał wszystkie sześć u siebie w tym sezonie.

O poziomie, jakiego mogą spodziewać się kibice w środowy wieczór w Monachium świadczy fakt, że PSG i Bayern są najskuteczniejszymi zespołami tej edycji Ligi Mistrzów. Zdobyły już - odpowiednio - 43 i 42 bramki. Po raz pierwszy w historii elitarnych rozgrywek dwa różne kluby strzeliły ponad 40 goli w jednym sezonie. Rekordzistą pozostaje Barcelona (45 bramek - 1999/2000), ale wiele wskazuje na to, że jej rekord może zostać pobity.

Finał bieżącego sezonu zaplanowano na 30 maja w Budapeszcie.

Relacja live i wynik na żywo meczu Bayern Monachium - PSG na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

BS, PAP