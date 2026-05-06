Michał Gierżot mówi wprost! "Życie może być skomplikowane"

Michał Gierżot pojawił się na zgrupowaniu reprezentacji Polski, ale już nie jako zawodnik JSW Jastrzębskiego Węgla. Z powodu problemów finansowych klub nie wystąpi w przyszłym sezonie w rozgrywkach PlusLigi, co odbiło się sporym echem w siatkarskim środowisku.

- Już troszeczkę zdążyło to wszystko nieco ochłonąć. Koniec sezonu jest taki sam jak w innym klubie, ale sytuacja i kontekst w jakim byliśmy były bardzo przytłaczające. Zawsze staram się wyciągnąć coś dobrego z każdego sezonu w jakim jestem. Życie sportowca fajnie wygląda zza kamery, ale przed nią może być bardzo skomplikowane. Sztuką jest, że jako drużyna byliśmy w stanie, nie tyle co uśmiechać, co być w bardzo pozytywnych nastrojach pomimo sytuacji. Dziś temat jest dla mnie zamknięty. Zaczął się nowy rozdział, jesteśmy na kadrze i sezon klubowy odchodzi u mnie w zapomnienie - podsumował przyjmujący.

Możliwość treningu z czołowymi siatkarzami świata to gratka nie tylko dla młodych i niedoświadczonych zawodników, ale także dla tych, którzy spędzili już kilka lat w PlusLidze. Jak do tego podchodzi sam Gierżot?



- Już na kadrze miałem wcześniej przyjemność spędzać czas z grupą, która wygrała każdy możliwy medal i to jest fajne być na takim terytorium zwycięzców. Patrzeć na ich treningi, uczestniczyć w tym procesie. W klubie też poczułem to ze strony Bena Toniuttiego i Łukasza Kaczmarka, że to bardzo fajni ludzie, skromni oraz dobrzy - powiedział reprezentant Polski.

Na zgrupowaniu reprezentacji Polski pojawiło się także wielu nowych zawodników, w tym siatkarzy występujących na co dzień na zapleczu PlusLigi. Co o nowych twarzach w kadrze sądzi były zawodnik JSW Jastrzębskiego Węgla?



- Dużo nowych twarzy, nawet z boiska nie wszyscy się znamy. Wiemy jednak, że środowisko siatkarskie i otoczka to bardzo sympatyczni i przyjemni ludzie. Nie ma tutaj nikogo niepasującego do grupy - podsumował Gierżot.



Cała rozmowa z Michałem Gierżotem w materiale wideo.

PI, Polsat Sport