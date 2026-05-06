Nie żyje legenda Interu! Za kilka dni świętowałby urodziny

Inter zamieścił wzruszający komunikat po śmierci Evaristo Beccalossiego. "To wydaje się niemożliwe. W naszych wspomnieniach i w codziennym życiu Evaristo zawsze był jednym z nas. Nieuchwytny - jak jego dryblingi, wyjątkowy - jak jego sposób obchodzenia się z piłką" - napisano.

ZOBACZ TAKŻE: Półfinał rozstrzygnięty! To oni zagrają o trofeum

Byłego piłkarza cechował ogromny talent, na co również zwrócono uwagę.

"Talentu nie da się nauczyć. Ten jego był czysty, olśniewający. 'Fantazista' - to słowo idealnie go określało. Sztuka dryblingu, mijania przeciwników: odważne zagrania, niemal zawsze udane, wykonywane z lekkością. To było najpiękniejsze w futbolu - najbardziej romantyczny sposób, by rozkochać w sobie kibiców" - przekazano.

Beccalossi reprezentował barwy Interu w latach 1978-1984. Łącznie rozegrał dla niego 215 meczów, w których strzelił 37 goli. Z klubem zdobył mistrzostwo oraz Puchar Włoch.

"Był człowiekiem marzeń - kimś, kto mógł w każdej chwili stworzyć coś magicznego. A jeśli nawet tego dnia magia nie przychodziła, wystarczało, że był na boisku - bo prędzej czy później można było zobaczyć coś niezwykłego: drybling, nieprawdopodobne zagranie" - podsumowano.

Poza Interem Beccalossi występował również m.in. w Brescii, której jest wychowankiem, oraz w Monzie.

Dokładnie 12 maja świętowałby 70. urodziny.