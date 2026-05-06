Oficjalnie! Nikola Grbić powołał nowego siatkarza do reprezentacji Polski

Trener reprezentacji Polski siatkarzy Nikola Grbić 16 kwietnia ogłosił szeroką kadrę na 2026 rok. Znalazło się w niej 37 siatkarzy. Jak się okazało, do drużyny został dowołany nowy zawodnik.

"Bartosz Firszt został powołany do szerokiego składu reprezentacji Polski na sezon 2026 i po rozgrywkach ligowych dołączy do reszty zawodników" – poinformował PZPS w mediach społecznościowych.

Firszt bardzo dobrze prezentuje się w barwach PGE Projektu Warszawa w końcówce sezonu PlusLigi. Przyjmujący ma znaleźć się w kadrze na pierwszy turniej Ligi Narodów w chińskim Linyi (10-14 czerwca).

– Wcześniej nie miałem możliwości go zobaczyć, bo nie grał. Teraz gra znakomicie. Każdy z tych zawodników może być na liście 30 na Ligę Narodów, każdy z nich może pojechać na pierwszy turniej, każdy ma szansę. Ważne jest dla mnie, żeby to wiedzieli – powiedział Nikola Grbić.

Bartosz Firszt (rocznik 1999) swoje pierwsze kroki w siatkówce stawiał w klubie Huragan Wołomin. Swe siatkarskie umiejętności szlifował w KS Metro Warszawa i SMS PZPS Spała. W 2018 roku trafił do drużyny Stoczna Szczecin, z której został wypożyczony do pierwszoligowego BBTS Bielsko-Biała. Jego kolejne kluby to Cerrad Czarni Radom (2019-23), Ślepsk Malow Suwałki (2023-25), a w obecnym sezonie - PGE Projekt Warszawa. Przyjmujący rozgrywa swój siódmy sezon w PlusLidze.

