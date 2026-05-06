Oleksiejczuk potwierdził! Wiemy, z kim zawalczy w kolejnym boju w UFC

Hubert PawlikSporty walki

Michał Oleksiejczuk potwierdził w środę, że zawalczy na czerwcowej gali UFC w Baku. Jego rywalem będzie dobrze znany polskim kibicom zawodnik.

Mężczyzna z tatuażami na torsie trzyma polską flagę nad głową, stojąc na scenie UFC.
fot. Polsat Sport
Michał Oleksiejczuk wraca do klatki UFC

Oleksiejczuk zdradził pod koniec marca, że dostał "potężną ofertę walki". Niedługo potem wyleciał do Brazylii, by rozpocząć okres przygotowawczy.

 

Polak potwierdził teraz, że powróci do klatki 27 czerwca na gali w Baku. Tym samym sprawdziły się nieoficjalne doniesienia dziennikarza Leo Guimaraesa. Nie będzie to jednak walka wieczoru, jak pierwotnie zapowiadano, ale pojedynek w karcie głównej.

 

"Jestem zaszczycony tym, że po raz kolejny mogę reprezentować Polskę. To dla mnie przywilej i mam obowiązek zrobić to jak najlepiej potrafię. To będzie świetna walka, wiem o tym" - napisał na portalu X.

 

Rywalem naszego zawodnika będzie Abus Magomedov, który w przeszłości pokonał m.in. Cezariusza Kęsika w KSW.

 

Ostatnio mierzył się z absolutną czołówką kategorii średniej. Co prawda przegrał z Seanem Stricklandem oraz Caio Borralho, ale potem wygrał trzy pojedynki z rzędu m.in. z pogromcą Oleksiejczuka Michelem Pereirą. Po raz ostatni był widziany w klatce w październiku, kiedy poległ w starciu z Joe Pyferem.

 

Nie ulega zatem wątpliwości, że zwycięstwo z 35-latkiem przybliżyłoby Polaka do czołówki rankingu kategorii średniej.

 

W walce wieczoru gali w Baku Rafael Fiziev zawalczy z niedoszłym rywalem Mateusza Gamrota Manuelem Torresem. Z kolei przed nimi do klatki wejdą Michel Pereira oraz Shara Magomedov. Obaj w przeszłości pokonali Oleksiejczuka.

