Złoto dla siatkarzy Perugii! Kamil Semeniuk mistrzem Włoch

Na początku premierowej partii przewagę uzyskali siatkarze Perugii (6:4). Rywale wyrównali (8:8), ale w kolejnych akcjach gospodarze wypracowali sobie solidną zaliczkę (17:12). Lube ruszyło do odrabiania strat i złapało kontakt z rywalami. Gdy asa posłał Mattia Boninfante, było 22:22, a kolejna punktowa zagrywka, którą popisał się Mattia Bottolo, dała przyjezdnym piłkę setową (23:24). Perugia doprowadziła do gry na przewagi, w niej jednak górą było Lube, a ostatnią akcję skończył Aleksandar Nikolov (25:27).

W drugim secie, po wyrównanym początku, od stanu 11:11 inicjatywę przejęli siatkarze Lube. Szybko odskoczyli na trzy oczka (11:14), a później jeszcze powiększyli różnicę, gdy dobrą serię w polu serwisowym zanotował Eric Loeppky (14:20). Perugia nie rezygnowała, zmniejszyła straty do trzech oczek (18:21), ale po zepsutej zagrywce goście mieli piłkę setową przy stanie 21:24. Gospodarze znów się zerwali i doprowadzili do gry na przewagi - po ataku blok-aut Kamila Semeniuka było 24:24. W rywalizacji na przewagi as Wassima Ben Tary i kolejny atak Semeniuka dały wygraną Perugii (26:24).

Początek trzeciej odsłony był wyrównany. W środkowej części seta poszła punktowa seria Perugii od 11:12 do 16:12, gdy znów w polu zagrywki błysnął Wassim Ben Tara. Później asa dołożył jeszcze Kamil Semeniuk (18:14). Boisko musiał opuścić rozgrywający Lube Mattia Boninfante, ale goście nie rezygnowali i zmniejszyli straty (20:19). Kluczowe akcje seta wygrała jednak Perugia. Semeniuk wywalczył piłkę setową (24:21), a Ben Tara wyjaśnił sytuację mocnym atakiem (25:22).

W kolejnym secie siatkarze Perugii szybko odskoczyli rywalom na kilka oczek (7:4), a w środkowej części seta jeszcze powiększyli punktowy dystans (16:10). W dalszej części seta nie pozwolili już przeciwnikom na odrobienie strat. Simone Giannelli zaskoczył gości atakiem i wywalczył piłkę meczową (24:19), a punkt na wagę mistrzostwa dał Perugii serwis rywali w siatkę (25:20).

Najwięcej punktów: Wassim Ben Tara (18), Oleh Plotnytskyi (14), Kamil Semeniuk (13) – Perugia; Aleksandar Nikolov (25), Mattia Bottolo (16), Eric Loeppky (15) – Lube. Semeniuk - 10/19 = 53% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok). Siatkarzy Lube pogrążyły błędy własne, których popełnili aż 39 (przy 22 gospodarzy).

Drużyna z Perugii po raz trzeci w historii wywalczyła mistrzostwo Italii. Wcześniej wygrała w latach 2018 i 2024.

Sir Susa Scai Perugia – Cucine Lube Civitanova 3:1 (25:27, 26:24, 25:22, 25:20)

Perugia: Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk, Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Sebastian Sole – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Yuki Ishikawa, Agustin Loser, Bryan Argilagos. Trener: Angelo Lorenzetti.

Lube: Giovanni Maria Gargiulo, Eric Loeppky, Aleksandar Nikolov, Marko Podrascanin, Mattia Boninfante, Mattia Bottolo – Fabio Balaso (libero) oraz Francesco Bisotto, Davi Tenorio, Wout D'Heer, Santiago Orduna, Noa Duflos-Rossi. Trener: Giampaolo Medei.

Stan rywalizacji do trzech zwycięstw 3–0 dla Perugii. Sir Susa Scai Perugia wywalczyła mistrzostwo Włoch siatkarzy 2026.

