Polak może sięgnąć po Puchar Włoch! Tak wyglądała jego droga do finału

Już 13 maja zostanie rozegrany finał Pucharu Włoch. O trofeum walczyć będą dwie potęgi - Inter Mediolan i Lazio. W pierwszym z wymienionych zespołów występuje reprezentant Polski - Piotr Zieliński. W jaki sposób Polak i jego koledzy z szatni dotarli do finału zmagań na Półwyspie Apenińskim?

W 1/8 finału piłkarze Interu nie dali najmniejszych szans zawodnikom Venezii, triumfując 5:1. Sporą rolę w tym zwycięstwie odegrał wcześniej wspomniany Zieliński, który asystował przy trzecim trafieniu swojej drużyny.

Następnie "Nerazzurri" rywalizowali z Torino. Ten mecz był już zdecydowanie bardziej wymagający. Ekipa z Mediolanu wyszła na dwubramkowe prowadzenie, jednak zawodnicy Torino byli w stanie strzelić gola kontaktowego. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Interu 2:1.

W półfinale również nie zabrakło emocji. Mistrzowie Włoch grali z Como. Pierwsza konfrontacja tego dwumeczu zakończyła się bezbramkowym remisem, natomiast w drugim starciu Inter w pewnym momencie przegrywał 0:2, jednak był w stanie wrócić do gry, ostatecznie triumfując 3:2 i zapewniając sobie miejsce w finale.

Finał Pucharu Włoch: Lazio - Inter. Gdzie obejrzeć? Kiedy? Transmisja TV i stream online

Finał Pucharu Włoch Lazio - Inter odbędzie się 13 maja. Transmisja w Polsacie Sport 1, a także online na Polsat Box Go. Studio przedmeczowe od 20:00. Transmisja spotkania o godzinie 20:50.

