Gdzie obejrzeć mecz Aston Villa - Nottingham Forest w półfinale Ligi Europy?

W ćwierćfinale Nottingham Forest wyeliminowało FC Porto, w którym występuje trzech polskich piłkarzy: Oskar Pietuszewski, Jakub Kiwior i Jan Bednarek. Ten ostatni w rewanżowym meczu na stadionie City Ground otrzymał czerwoną kartkę za brutalny faul na nowozelandzkim napastniku Chrisie Woodzie.

Dwumecz Nottingham Forest z Aston Villą to pierwszy od sezonu 2008/09 europejski półfinał z udziałem dwóch angielskich drużyn. Poprzednim było starcie Manchesteru United z Arsenalem Londyn w Lidze Mistrzów. Dla Forest to pierwszy europejski półfinał od 42 lat. W 1984 roku klub z Nottingham przegrał z Anderlechtem Bruksela w 1/2 finału Pucharu UEFA.

Aston Villa jest piąta w Premier League, a Nottingham Forest zajmuje 16. miejsce. Starcia w europejskich pucharach rządzą się jednak swoimi prawami. Goście musieli uważać na skrzydłowego Forest Morgana Gibbsa-White'a, który jest w życiowej formie – w trzech poprzednich meczach strzelił pięć goli i zaliczył asystę.

Jedyna bramka padła w 71. minucie, gdy Wood wykorzystał rzut karny. Cash był w pierwszym składzie i rozegrał całe spotkanie na stadionie City Ground.

PAP