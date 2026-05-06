Półfinał rozstrzygnięty! To oni zagrają o trofeum

Znamy pierwszego finalistę Pucharu Mistrzów Concacaf. O krok od trofeum jest meksykański zespół Tigres, który w dwumeczu uporał się z amerykańskim Nashville SC.

Pierwszy mecz pomiędzy tymi zespołami odbył się pod koniec kwietnia. Wtedy piłkarze Tigres przechylili szalę zwycięstwa na swoją stronę, triumfując 1:0. Decydującą bramkę jeszcze w pierwszej połowie strzelił Angel Correa. 

 

Nic zatem dziwnego, że kibice zespołu z Meksyku byli pozytywnie nastawieni przed rewanżowym spotkaniem, które odbyło się na Estadio Universitario w nocy z wtorku na środę czasu polskiego. 

 

W przypadku tej rywalizacji fani zgromadzeni na trybunach i przed telewizorami musieli trochę dłużej poczekać na pierwszą bramkę. Wynik spotkania w 68. minucie otworzył Juan Francisco Brunetta. Chociaż obie ekipy próbowały jeszcze zmienić końcowy rezultat tej konfrontacji, to już do ostatniego gwizdka utrzymało się jednobramkowe prowadzenie Tigres. 

 

Dzięki temu zwycięstwu ekipa z Meksyku zapewniła sobie awans do finału Pucharu Mistrzów Concacaf. W drugim półfinale rywalizują Los Angeles FC i Toluca. W pierwszym finałowym spotkaniu lepsza okazała się ekipa z Los Angeles, wygrywając 2:1. Rewanż zostanie rozegrany w nocy z środy na czwartek czasu polskiego. Transmisja o 3:25 w Polsacie Sport 2 i online na Polsat Box Go.

 

AA, Polsat Sport
