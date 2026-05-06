Polski siatkarz zaczął pracować w innych obszarach. "To przyniosło efekt" 

Nie zabrakło oczywiście tematu trwającego, zaciętego finału Plusligi. Zawodnik PGE GiEK Skry Bełchatów spodziewa się jeszcze emocji.



- Myślę, że to może się jeszcze nie skończyć i może dojść do piątego meczu. Oba zespoły pokazały, że walczą i łatwo nie będzie. Jak to w siatkówce – nigdy nie wiadomo. Mecz można odwrócić w najmniej spodziewanym momencie, tak jak to było na przykład w meczu o trzecie miejsce. Podejrzewam, że dojdzie do piątego meczu - powiedział.



Lemański został zapytany również o szanse reprezentacyjnych kolegów – Kamila Semeniuka i Tomasza Fornala w walce o zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Mistrzów i rywalizacji z polskimi zespołami w Final Four.



- Uważam, że nasze drużyny mają duże szanse, tym bardziej, że śmiało możemy powiedzieć, że PlusLiga jest jedną z najsilniejszych na świecie, o ile nie najsilniejszą. Stwierdzę i zakładam, że złoty medal wróci do Polski - dodał.



Dla samego zawodnika ten sezon był w pewien sposób przełomowy.



- Zacząłem pracować też w innych obszarach i to przyniosło efekty. Mogłem dzięki temu lepiej się pokazać i pomóc drużynie. Czuję się teraz odrodzony, to fajne uczucie, a bycie tutaj jest taką wisienką na torcie - wyznał.



Lemański ocenił też obecność na zgrupowaniu reprezentacji Polski młodych zawodników.



- Siatkówka się zmienia i już nie wygląda tak samo jak kiedyś. Ci nowi zawodnicy, których niektórych nazwisk nie znałem, są powiewem świeżości. Po dwóch treningach mogę stwierdzić, że mają ogromny potencjał i nie dziwię się, że tutaj trafili - zakończył.