Polski siatkarz zaczął pracować w innych obszarach. "To przyniosło efekt"
Bartłomiej Lemański znalazł się w gronie powołanych do siatkarskiej reprezentacji Polski na sezon 2026. Środkowy podczas zgrupowania w Spale udzielił wywiadu dziennikarzowi Polsatu Sport, Marcinowi Lepie. Lemański podsumował sezon, który za nim oraz odniósł się do planów na 2026 rok.
Nie zabrakło oczywiście tematu trwającego, zaciętego finału Plusligi. Zawodnik PGE GiEK Skry Bełchatów spodziewa się jeszcze emocji.
- Myślę, że to może się jeszcze nie skończyć i może dojść do piątego meczu. Oba zespoły pokazały, że walczą i łatwo nie będzie. Jak to w siatkówce – nigdy nie wiadomo. Mecz można odwrócić w najmniej spodziewanym momencie, tak jak to było na przykład w meczu o trzecie miejsce. Podejrzewam, że dojdzie do piątego meczu - powiedział.
Lemański został zapytany również o szanse reprezentacyjnych kolegów – Kamila Semeniuka i Tomasza Fornala w walce o zwycięstwo w siatkarskiej Lidze Mistrzów i rywalizacji z polskimi zespołami w Final Four.
- Uważam, że nasze drużyny mają duże szanse, tym bardziej, że śmiało możemy powiedzieć, że PlusLiga jest jedną z najsilniejszych na świecie, o ile nie najsilniejszą. Stwierdzę i zakładam, że złoty medal wróci do Polski - dodał.
Dla samego zawodnika ten sezon był w pewien sposób przełomowy.
- Zacząłem pracować też w innych obszarach i to przyniosło efekty. Mogłem dzięki temu lepiej się pokazać i pomóc drużynie. Czuję się teraz odrodzony, to fajne uczucie, a bycie tutaj jest taką wisienką na torcie - wyznał.
Lemański ocenił też obecność na zgrupowaniu reprezentacji Polski młodych zawodników.
- Siatkówka się zmienia i już nie wygląda tak samo jak kiedyś. Ci nowi zawodnicy, których niektórych nazwisk nie znałem, są powiewem świeżości. Po dwóch treningach mogę stwierdzić, że mają ogromny potencjał i nie dziwię się, że tutaj trafili - zakończył.