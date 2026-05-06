AS Roma nie chce już Polaka! Absurdalne, ile za niego żąda

Dziennikarz przekazał, że AS Roma chce sprzedać Ziółkowskiego do 30 czerwca. Klub liczy na znaczący zysk, który mógłby zapobiec odejściu jednego z kluczowych piłkarzy.

Ile można zarobić na Polaku? Roma chce zainkasować aż 20-25 mln euro. Może się to wydawać nierealną kwotą, zwłaszcza że jeszcze kilka miesięcy temu włoski klub zapłacił za niego Legii Warszawa niespełna siedem milionów euro.

Mimo to dziennikarka Eleonora Trotta ujawniła niedawno, że klub z Rzymu odrzucił w styczniu ofertę w wysokości 20 mln, gdyż liczył, że pojawi się lepsza propozycja. Mówiło się, że zainteresowane Polakiem jest Bournemouth, które występuje w Premier League.

Ziółkowski rozegrał 21 meczów w barwach obecnego zespołu i zanotował jedno trafienie. Jego kontrakt obowiązuje do końca czerwca 2030. Po 35. kolejkach ligowych AS Roma zajmuje piąte miejsce w tabeli Serie A.