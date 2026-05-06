Rozstanie w klubie z Zawiercia! Siatkarz opuści PlusLigę

Kyle Ensing (rocznik 1997) gra na pozycji atakującego. Siatkarzem klubu z Zawiercia został oficjalnie w 2024 roku. Z Aluron CMC Wartą wywalczył wicemistrzostwo Polski 2025, rywalizuje też w finale obecnego sezonu; zdobył również Superpuchar Polski; w międzynarodowych rozgrywkach dotarł z drużyną do finału Ligi Mistrzów i sięgnął po brąz Klubowych Mistrzostw Świata.

Zobacz także: Siatkarski mistrz świata potwierdził! W przyszłym sezonie zagra w polskim klubie

Trafił do PlusLigi z francuskiego Saint-Nazaire Volley-Ball Atlantique, w którym spędził dwa lata i wywalczył mistrzostwo Francji 2024. Wcześniej reprezentował barwy Long Beach State University, Berlin Recycling Volleys (2019-20) oraz Maccabi Yeadim Tel Aviv (2020-22).

Drużyna Sungurlu Belediyespor awansowała do tureckiej ekstraklasy siatkarzy. Klub szuka wzmocnień na przyszły sezon i takim ma być pozyskanie amerykańskiego rozgrywającego, który ma doświadczenie gry na najwyższym poziomie w kilku ligach europejskich oraz w reprezentacji swego kraju. Jak poinformował portal mintonette.com.tr, Ensing będzie pierwszym transferem w tej drużynie po awansie.