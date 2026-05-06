Skradł show w finale PlusLigi! Wszystko na oczach selekcjonera reprezentacji

Bartłomiej Bołądź został MVP czwartego meczu w finałach PlusLigi, w którym Aluron CMC Warta Zawiercie pokonała na wyjeździe Bogdankę LUK Lublin. Tym samym podopieczni Michała Winiarskiego doprowadzili do remisu w finałowej rywalizacji. - Na razie nic nie wygraliśmy - przyznał Bołądź w rozmowie z Martą Ćwiertniewicz z Polsatu Sport.

Spotkanie z perspektywy trybun śledził Nikola Grbić, selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. W pomeczowym studiu trener polskiej kadry chwalił atakującego.

 

- Zawsze fajnie widzieć trenera na meczu. Cieszy, że zagraliśmy lepszą siatkówkę niż ostatnio. Może nie było idealnie, ale było lepiej. Skupiamy się, żeby wrócić do Zawiercia, spróbować jak najlepiej się zregenerować i zagrać na swoim poziomie ostatni mecz - przyznał siatkarz.

 

Bołądź został wybrany MVP środowego spotkania. Oprócz gry w ataku, znakomicie spisał się w elemencie bloku.

 

- Było mało czasu, ale zawsze rady trenera Winiarskiego są cenne. Dobrze się przygotowaliśmy. Najważniejsze, że zagraliśmy lepsze spotkanie - dodał.

 

W niedzielę w Sosnowcu zostanie rozegrane decydujące spotkanie, po którym poznamy mistrza Polski w sezonie 2025/2026.

 

- Na razie nic nie wygraliśmy. Skupiamy się na tym, żeby jeszcze trochę potrenować, zrobić siłownię, dobrze zjeść i mam nadzieję, że zagramy na swoim poziomie - zakończył leworęczny atakujący.

 

