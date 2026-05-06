Ekipa, której barw od lat broni Kamil Semeniuk, stoi przed ogromną szansą na wywalczenie tzw. Scudetto. Perugia wygrała dwa poprzednie starcia finałowe (3:0, 3:1), a szansę na zwieńczenie serii ma przed własną publicznością. Przypomnijmy, że we Włoszech faza play-off toczy się do trzech zwycięstw.

Przed rokiem tytuł mistrzowski wywalczyli siatkarze Itasu Trentino. W tym sezonie włoski gigant poradził sobie nienajlepiej - już na etapie ćwierćfinałów pożegnał się z rywalizacją.

Perugia to dwukrotni mistrzowie Włoch. Lube ma w dorobku siedem tytułów.

