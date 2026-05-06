To pierwszy raz Aleksandra Śliwki! "Śmieję się"
Aleksander Śliwka kilka dni temu został siatkarzem PGE Projektu Warszawa, trafiając do tego klubu na zasadzie transferu medycznego. Jak się okazało, niedługo potem kapitan siatkarskiej reprezentacji Polski wraz z kolegami sięgnął po brązowy medal PlusLigi w sezonie 2025/2026.
Przypomnijmy - kilka dni temu Śliwka podpisał kontrakt z ekipą ze stolicy, zastępując kontuzjowanego Bartosza Bednorza. Chwilę wcześniej Śliwka sięgnął po brązowy medal tureckiej ekstraklasy. Teraz dołożył swój pierwszy brąz w PlusLidze.
- To jest mój pierwszy brązowy medal. Śmieję się, że przyjechałem na ostatnie dni i udało się go zgarnąć. To był dla mnie trudny sezon, wracałem po kontuzji. Bardzo się cieszę, że na końcu udało się zgarnąć medal w Turcji i jeszcze sięgnąć po medal w Polsce, wywalczając awans do Ligi Mistrzów - powiedział w rozmowie z Bożeną Pieczko.
Śliwka szybko wskoczył do składu Projektu i stał się ważną postacią stołecznego klubu.
- Aklimatyzacja przebiegła bardzo szybko. Znam wielu chłopaków, tak samo sztab szkoleniowy. Musiałem odnaleźć się na boisku i moja głowa musiała wejść na odpowiednie obroty - dodał.
Doświadczony przyjmujący nie będzie mógł zagrać w zbliżających się meczach Ligi Mistrzów, ale zostaje z drużyną. Niedługo potem zamelduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski.
- Zostaję z Projektem do final four Ligi Mistrzów. Potem mam kilka dni wolnego i melduję się na kadrze przed Silesia Cup - zdradził.