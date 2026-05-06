To pierwszy raz Aleksandra Śliwki! "Śmieję się"

Przypomnijmy - kilka dni temu Śliwka podpisał kontrakt z ekipą ze stolicy, zastępując kontuzjowanego Bartosza Bednorza. Chwilę wcześniej Śliwka sięgnął po brązowy medal tureckiej ekstraklasy. Teraz dołożył swój pierwszy brąz w PlusLidze.

- To jest mój pierwszy brązowy medal. Śmieję się, że przyjechałem na ostatnie dni i udało się go zgarnąć. To był dla mnie trudny sezon, wracałem po kontuzji. Bardzo się cieszę, że na końcu udało się zgarnąć medal w Turcji i jeszcze sięgnąć po medal w Polsce, wywalczając awans do Ligi Mistrzów - powiedział w rozmowie z Bożeną Pieczko.

Śliwka szybko wskoczył do składu Projektu i stał się ważną postacią stołecznego klubu.

- Aklimatyzacja przebiegła bardzo szybko. Znam wielu chłopaków, tak samo sztab szkoleniowy. Musiałem odnaleźć się na boisku i moja głowa musiała wejść na odpowiednie obroty - dodał.

Doświadczony przyjmujący nie będzie mógł zagrać w zbliżających się meczach Ligi Mistrzów, ale zostaje z drużyną. Niedługo potem zamelduje się na zgrupowaniu reprezentacji Polski.

- Zostaję z Projektem do final four Ligi Mistrzów. Potem mam kilka dni wolnego i melduję się na kadrze przed Silesia Cup - zdradził.

