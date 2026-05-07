127 osób aresztowanych podczas zamieszek! Są ranni

Piłka nożna

W wyniku zamieszek, które wybuchły w środę wieczorem w Paryżu po półfinale Ligi Mistrzów między Paris Saint-Germain a Bayernem Monachium, aresztowano 127 osób, a jedenaście zostało rannych, w tym jedna poważnie - poinformował francuski minister spraw wewnętrznych.

Policjanci w pełnym umundurowaniu stoją na ulicy nocą, w tle widać budynki i światła miasta.
fot. PAP
Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował o zatrzymaniach po meczu PSG w Lidze Mistrzów

Zespół PSG zakwalifikował się do finału LM po remisie 1:1 w Monachium, gdyż w pierwszym meczu u siebie wygrał 5:4. Po środowym spotkaniu w stolicy Francji i regionie paryskim doszło do kilku incydentów i zamieszek. Minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez poinformował w czwartek, że aresztowano 127 osób, z czego 107 w samym Paryżu.

 

Jedenaście osób zostało rannych w wyniku zamieszek, w tym jedna poważnie po tym jak trafił ją odłamek fajerwerku. Jak dodał minister, lekko rannych zostało również 23 policjantów.

 

Minister potępił przemoc "w najostrzejszych słowach" i zapewnił, że władze utrzymają znaczną obecność sił bezpieczeństwa podczas finału LM, zaplanowanego na 30 maja w Budapeszcie, w którym PSG zmierzy się z Arsenalem. Ostrzegł, że organy ścigania wykażą się "równą stanowczością" i przeprowadzą "systematyczne operacje", aby zapobiec dalszym zamieszkom.

 

Nunez pochwalił również gotowość policjantów rozmieszczonych w środę wieczorem na ulicach Paryża. Jednocześnie wyraził zaniepokojenie ogłoszeniem mera Paryża Emmanuela Gregoire'a w sprawie utworzenia strefy kibica na finał.

PAP
