6:1, 6:0. Niesamowity mecz gwiazdy

Najlepsze tenisistki globu rywalizują obecnie w Rzymie. O trofeum oprócz między innymi Aryny Sabalenki i Igi Świątek, walczy także Mirra Andriejewa.

Rosjanka w czwartek rozegrała swój premierowy mecz podczas tej edycji zmagań w stolicy Włoch. Jej pierwszą przeciwniczką była Antonia Ruzic. Zawodniczka z Chorwacji nie miała najmniejszych szans w starciu z plasującą się na siódmym miejscu w rankingu WTA zawodniczką. Andriejewa błyskawicznie wygrała oba sety, przegrywając w tym czasie zaledwie jednego gema. Cały pojedynek trwał w sumie 66 minut.

Jej kolejną przeciwniczką podczas zmagań na Półwyspie Apenińskim będzie triumfatorka czwartkowej konfrontacji Maya Joint - Viktorija Golubic.

Mirra Andriejewa - Antonia Ruzic 6:1, 6:0

