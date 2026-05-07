6:1, 6:0. Niesamowity mecz gwiazdy

Tenis

Mirra Andriejewa awansowała do trzeciej rundy tegorocznej edycji turnieju WTA w Rzymie. Jej wyższość po dwóch błyskawicznych setach musiała uznać Antonia Ruzic.

Mirra Andriejewa z ekspresowym triumfem w Rzymie

Najlepsze tenisistki globu rywalizują obecnie w Rzymie. O trofeum oprócz między innymi Aryny Sabalenki i Igi Świątek, walczy także Mirra Andriejewa. 

 

Rosjanka w czwartek rozegrała swój premierowy mecz podczas tej edycji zmagań w stolicy Włoch. Jej pierwszą przeciwniczką była Antonia Ruzic. Zawodniczka z Chorwacji nie miała najmniejszych szans w starciu z plasującą się na siódmym miejscu w rankingu WTA zawodniczką. Andriejewa błyskawicznie wygrała oba sety, przegrywając w tym czasie zaledwie jednego gema. Cały pojedynek trwał w sumie 66 minut.

 

Jej kolejną przeciwniczką podczas zmagań na Półwyspie Apenińskim będzie triumfatorka czwartkowej konfrontacji Maya Joint - Viktorija Golubic.

 

Mirra Andriejewa - Antonia Ruzic 6:1, 6:0

AA, Polsat Sport
