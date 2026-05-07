W obecnym sezonie PlusLigi pozostała już tylko jedna niewiadoma. Zakończyła się rywalizacja o trzecie miejsce, w której PGE Projekt Warszawa pokonał Asseco Resovię 3-1 (3:2, 3:1, 2:3, 3:0) i to drużyna ze stolicy wywalczyła brązowy medal. Do rozstrzygnięcia pozostaje więc już tylko finałowa batalia, która rozpaliła ogromne emocje wśród siatkarskich kibiców.

W finale PlusLigi grają Aluron CMC Warta Zawiercie i Bogdanka LUK Lublin. Drużyny walczą do trzech wygranych spotkań, ze zmianą gospodarza po każdym meczu. Gospodarzem pierwszego, trzeciego i piątego starcia jest zespół, który po fazie zasadniczej rozgrywek zajął wyższe miejsce w tabeli, czyli drużyna z Zawiercia. Jurajscy Rycerze wygrali fazę zasadniczą, a Bogdanka LUK Lublin zakończyła tę część sezonu na trzeciej pozycji.

Otwarcie finałowej rywalizacji nastąpiło 25 kwietnia w Sosnowcu, gdzie Aluron CMC Warta gładko wygrała w trzech setach. W drugiej konfrontacji lepsi okazali się siatkarze Bogdanki, którzy u siebie pokonali przeciwników 3:1. Lublinianie bardzo pewnie ograli rywali 3:0 w trzecim starciu na wyjeździe i wydawało się, że w Hali Globus mogą przypieczętować obronę mistrzowskiego tytułu. Jurajscy Rycerze nie złożyli jednak broni - pokonali rywali 3:1 i wyrównali stan rywalizacji na 2-2.

O tym, kto zdobędzie mistrzostwo Polski siatkarzy zadecyduje więc mecz numer pięć, który zostanie rozegrany w Sosnowcu. Kto wygra ostatnie starcie sezonu?

Transmisja TV i stream online meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 10 maja o godzinie 14.30 w Polsacie Sport 1 oraz na Polsat Box Go.