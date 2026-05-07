Co wspólnego mają kino oraz gra w siatkówkę? Reprezentant Polski zaskoczył

Nowak w zeszłym roku w wieku 19 lat zadebiutował w reprezentacji. Jego przypadek był tym ciekawszy, że wcześniej wystąpił w seniorskich mistrzostwach świata, niż zadebiutował w... PlusLidze. Wcześniej bowiem grał w 1. lidze.

Po znakomitych dla niego kilku miesiącach w kadrze trafił do Politechniki Częstochowa i miał być jedną z gwiazd zespołu. Sezon nie ułożył się jednak po jego myśli, bowiem musiał mierzyć się z poważną kontuzją.

ZOBACZ TAKŻE: Siatkarz reprezentacji Polski zdradził szczegóły zgrupowania! "Nie chcę rozmyślać"

- No na pewno nie było zbyt fajnie. Człowiek trochę dosięgnął takiego, można powiedzieć, szczytu i szybko z niego spadł. Po części mogę teraz powiedzieć sobie, że to może i nie było najgorsze dla mnie pod względem kariery, bo spróbowałem tego, co się dzieje na samej górze i spróbowałem tego, co się dzieje na samym dole. Niestety już czasu nie zmienimy, ta kontuzja też na pewno mi nie pomogła, nie mogłem dać więcej drużynie. Ten okres minął, teraz trzeba budować coś innego - zauważył środkowy.

20-letni siatkarz mierzył się z urazem palca.

- Trwało to około trzech miesięcy. Niestety musiałem mieć dwa zabiegi i potem powoli dochodziłem do pełni sprawności. To była jedna z najgorszych, jak nie najgorsza kontuzja dotychczas w mojej karierze. Złamany palec prawej ręki. Dobrze, że mały, jednak doskwierało mi to pod takim względem, że nie mogłem nic robić oprócz biegania i wyciskania ciężarów na dolne partie ciała. Teraz jest już ok, nie boli mnie palec, jak dostanę piłką, więc myślę, że będzie coraz lepiej, że będę powoli wracał do pełni sprawności i mojej najlepszej formy - podkreślił Nowak.

Jego zdaniem słaba dyspozycja jego zespołu w PlusLidze wynikała z braku spójności w budowaniu składu.

- Można to porównać do kina - jest zapowiadany film z super aktorami, ale czasem nie wypala. Tak się stało i teraz. Doświadczyliśmy dużego dołka, z którego nie udało nam się wyjść i w tym dołku grzęźliśmy do samego końca. Niestety nie zawsze papier łączy zawodników, którzy będą w stanie grać najlepszą swoją siatkówkę, czasem po prostu trzeba te nazwiska połączyć w taką całość, w jedność, żeby to było wszystko spójne. Tym razem tak nie było - przyznał siatkarz "Norwida".

- Z każdym kolejnym przegranym meczem dochodziło do nas coraz bardziej, że to nie jest dobry sezon, nie ułożył się po myśli żadnego z zawodników, członków sztabu czy prezesów. Myślę, że gdy zaczęła się druga faza rundy zasadniczej i my ponosiliśmy jedną porażkę za drugą, to do każdego powoli dochodziło to, co się dzieje i że ciężko będzie nam wrócić i odbudować tę drużynę - dodał.

Środkowy zauważył jednak, że miniony sezon klubowy dużo go nauczył.

- Staram się zawsze ze wszystkiego wyciągać jak najlepsze wnioski. To pozytywne, no bo człowiek uczy się na błędach. My jako drużyna, jako jednostki popełniliśmy tych błędów dużo, no bo spadliśmy z ligi. Ja uważam, że wyniosłem z tego wiele i chcę teraz z chłodną głową podejść do następnego sezonu kadrowego, a później klubowego. Myślę, że cieszę się, że jednak mam 21 lat i teraz już, tak wcześnie doświadczyłem takich dwóch skrajności, tego gorszego i tego lepszego. Już w przyszłości będę wiedział, z czym to się je i jak na to zareagować - podkreślił Nowak.

Politechnika Częstochowa miała spaść do 1. ligi, jednak wskutek wycofania się z rozgrywek PlusLigi JSW Jastrzębskiego Węgla Częstochowianie otrzymali prawo gry w najwyższej klasie rozgrywkowej w przyszłym sezonie.

- Ja miałem podpisany kontrakt w Częstochowie. Wiem, że to jest ciężkie do przemyślenia przez wiele osób, przez wiele zawodników z innych drużyn, że zespół, który spadł, jednak w tej lidze jakimś cudem zostaje. Ja jestem częścią tej ekipy, miałem być jej częścią przy pozostaniu w lidze w następnym sezonie, więc tak będzie. Miejmy nadzieję, że kolejna edycja rozgrywek będzie o wiele lepsza od poprzedniej. Cieszę się, że będę mógł rozegrać następny sezon w drużynie PlusLigi i mam nadzieję pokazać się z jak najlepszej strony, bo to jest dla mnie kolejna szansa - powiedział zawodnik.

Nowak z powodu problemów zdrowotnych w minionym sezonie klubowym rozegrał tylko 12 meczów. Mimo tego dostał powołanie od trenera reprezentacji Nikoli Grbicia.

- Jestem bardzo wdzięczny trenerowi, że pomimo wszystko zaufał mi, no bo jednak dobrze wiemy, jak on się wypowiadał na ten temat, że chce powołać zawodników, którzy spędzają czas na boisku, a mi się to nie udało. Cieszę się, że zaufał mi i chciał, żebym mógł grać. Jestem mu bardzo wdzięczny, bo teraz mogę tutaj odbudować swoją formę i miejmy nadzieję utrzymać się jak najdłuższy czas w tym zacnym gronie, szczególnie na mojej pozycji - podkreślił środkowy.

Przyznał, że nie miał obaw, czy dostanie powołanie do kadry, ale zastanawiał się nad tym przez ostatnie miesiące.

- To jest normalne, myślałem o tym. Wiedziałem, że trener chce mieć najlepszych zawodników, którzy pokazali w poprzednim sezonie klubowym, że grają dobrą siatkówkę. Cieszę się, że mimo wszystko to zaufanie zostało mi okazane - dodał.

Nowak nie rozmawiał jeszcze z trenerem na temat swojej roli w kadrze w tym sezonie, ale zapowiada, że będzie walczył o miejsce w składzie na najważniejsze imprezy.

- Tutaj każdy walczy o bycie jak najdłużej. Każdy walczy o to, żeby mieć miejsce w składzie, mieć miejsce w drużynie, która pojedzie na jakikolwiek turniej. I ja będę walczył. Ja zawsze walczę o najwyższe cele i nie dam sobie wmówić, że moja kontuzja w tym sezonie mnie powstrzyma, to jest mój cel - zaznaczył środkowy.

Wie już też, nad czym musi pracować, by wrócić na swój najwyższy poziom.

- Głównie chodzi o sprawy fizyczne, techniczne, takie, których się raczej nie zapomina, ale które na pewno były na wyższym poziomie przed moją kontuzją. Mam nadzieję, że to wróci szybko, jak najszybciej, a może i będzie nawet lepiej - powiedział.

W zeszłym roku siatkarz Politechniki Częstochowa skorzystał z nieobecności w kadrze grającego na jego pozycji Mateusza Bieńka. W tym sezonie Bieniek wrócił do zespołu, jednak zabraknie innego z podstawowych środkowych reprezentacji - Norberta Hubera. To ponownie szansa dla Nowaka na znalezienie się w ścisłej "14".

- Nie możemy zapominać, że już teraz nas jest piątka zawodników i każdy może pokazać się z jak najlepszej strony, nawet ktoś, po kim można się tego nie spodziewać. Myślę, że tak jak we mnie może nie każdy wierzył od samego początku w tamtym roku, tak teraz też ktoś może zaskoczyć. Trener powołuje zawodników na najlepszym poziomie. Tutaj nie chodzi o Mateusza Bieńka, Norberta Hubera czy Kubę Kochanowskiego. Tutaj są zawodnicy, którzy są powołani pierwszy czy drugi raz tak jak ja i oni też mogą sobie wywalczyć miejsce w tym składzie. Ja też muszę ciężko harować i pracować na miejsce w tej drużynie. Ale dla mnie żadna furtka nigdy nie jest zamknięta, będę starał się ją otworzyć - zapowiedział 20-letni zawodnik.

W pierwszej grupie, która 4 maja rozpoczęła zgrupowanie w Spale, Nowak jest jednym z bardziej doświadczonych, bowiem grał już w turnieju finałowym Ligi Narodów oraz mistrzostwach świata. Większość pozostałych zawodników to debiutanci.

- Bardziej doświadczony? Na pewno wiem, z czym się wiele rzeczy je. Jest to pod tym względem trochę inny sezon od poprzedniego reprezentacyjnego, bo już wiem, jakie zachowania, jakie rzeczy towarzyszą byciu tutaj. Czuję się pewniej w tym gronie i wiem, co mam robić, po co tu jestem i na pewno to jest fajne - zauważył środkowy.

Ma też kilka rad dla kolegów debiutantów.

- Trzeba swoje pranie wziąć i odebrać, trzeba posegregować rzeczy. Każdy musi znać swoje miejsce w szeregu i nam też to było przedstawione w tamtym roku i teraz każdemu jest to przedstawione tak samo - że butelkę trzeba z hali zabrać, że niczego nie można zapomnieć, o wszystkim trzeba pamiętać. Plany mamy rozpisane, więc nie ma tutaj drobnych pomyłek - zakończył Nowak.

Pełen terminarz meczów Biało-Czerwonych w tym sezonie można zobaczyć TUTAJ.

KP, PAP