Czołowa tenisistka wycofała się z turnieju w Rzymie! Powodem kontuzja

Anisimowa miała rozpocząć turniej w Rzymie od starcia w drugiej rundzie z Jeleną Ostapenko. Tuż przed rozpoczęciem meczu organizatorzy poinformowali jednak o wycofaniu się szóstej zawodniczki rankingu WTA z rywalizacji. Oficjalnym powodem absencji jest odnowiona kontuzja lewego nadgarstka. Zgodnie z regulaminem w jej miejsce do drabinki weszła Elena Gabriela Ruse.

Dla reprezentantki Stanów Zjednoczonych to kolejny opuszczony turniej w trwającym sezonie. 24-latka nie rozegrała żadnego oficjalnego meczu od 24 marca, kiedy to na etapie czwartej rundy zawodów w Miami uległa Szwajcarce Belindzie Bencic 2:6, 2:6. Od tamtej pory ze względu na problemy zdrowotne tenisistka musiała wykreślić z kalendarza m.in. starty w Charleston oraz Madrycie.

Już za nieco ponad dwa tygodnie rozpocznie się drugi turniej wielkoszlemowy w tym roku - Roland Garros. Ze względu na brak jakiegokolwiek przygotowania meczowego na "mączce" oraz kontuzje udział tenisistki z USA we French Open stoi obecnie pod znakiem zapytania.

Przypomnijmy, że już w piątek rywalizację w Rzymie rozpocznie Iga Świątek. Polka w swoim pierwszym meczu zagra z Catherine McNally. Pozostali Biało-Czerwoni, którzy pojawili się w głównej drabince - Magda Linette, Magdalena Fręch oraz Hubert Hurkacz - odpadli już na etapie pierwszej rundy.