Cztery gole i czerwona karta! Półfinał rozstrzygnięty

Pierwszy mecz półfinałowy, który został rozegrany w Los Angeles, ułożył się po myśli klubu ze Stanów Zjednoczonych, który pod koniec kwietnia zwyciężył 2:1. Piłkarze meksykańskiej drużyny od pierwszego gwizdka rewanżowego spotkania byli zatem nastawieni na odrabianie strat.

Efekt przyszedł jednak dopiero w drugiej połowie. Chwilę po zakończeniu przerwy - w 49. minucie - rzut karny wykorzystał Helinho. Toluca ruszyła za ciosem i już w 58. minucie powiększyła swoje prowadzenie, kiedy do bramki przeciwników trafił Everardo del Villar.

Nie był to jednak koniec złych informacji dla ekipy Los Angeles FC. Na chwilę przed końcem podstawowego czasu gry czerwoną kartkę obejrzał Ryan Porteous. Można stwierdzić, że to wydarzenie definitywnie przekreśliło szasnę amerykańskiego zespołu na awans do finału. Oponenci bowiem wykorzystali przewagę i w doliczonym czasie zdołali strzelić jeszcze dwa gole. Tym razem dwukrotnie trafił Paulinho. Toluca tym samym zwyciężyła 4:0 i zapewniła sobie awans do wielkiego finału.

Już wiemy, że w bezpośredniej walce o trofeum zmierzy się z zespołem Tigres z Meksyku, który w półfinale poradził sobie z ekipą Nashville SC. Finał zostanie rozegrany 30 maja. Transmisje z Pucharu Mistrzów Concacaf na antenach Polsatu Sport i online na Polsat Box Go.

Toluca - Los Angeles FC 4:0 (0:0)

Bramki: Helinho 49 (rzut karny), Everardo del Villar 58, Paulinho 90+2, 90+4

Czerwona kartka: Ryan Porteous 86

AA, Polsat Sport