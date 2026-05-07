Dekada na szczycie! Siatkarscy dominatorzy znów wywalczyli złoto

Siatkarze Berlin Recycling Volleys od 2016 roku nie mają sobie równych w siatkarskiej Bundeslidze. Triumf w obecnym sezonie nie przyszedł jednak łatwo. W klubie doszło do zawirowań, w styczniu doszło do zmiany trenera - odszedł Joel Banks, a zastąpił go dotychczasowy asystent - Alexandre Leal z Brazylii.

Berlińczycy zajęli drugie miejsce w tabeli fazy zasadniczej z taką samą liczbą zdobytych punktów co lider - SVG Luneburg. W ćwierćfinale pokonali Energiequelle Netzhoppers KW, a w półfinale VfB Friedrichshafen. W finale doszło do konfrontacji BR Volleys z Luneburgiem, wygraną przez stołeczną drużynę 3-0 (3:1, 3:1, 3:1).

Wiodącą rolę w zwycięskiej drużynie odegrał Jake Hanes. Amerykański atakujący, znany z polskich parkietów, wywalczył w finałowych starciach 26, 30 i 28 punktów. Niezwykły wyczyn zanotował inny siatkarz, który kiedyś występował w PlusLidze. Ruben Schott zdobył już dziewiąty tytuł mistrzowski, co jest rekordem Bundesligi; po raz czwarty wzniósł mistrzowski puchar w roli kapitana Berlin Recycling Volleys.