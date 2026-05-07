Finał Ligi Europy 2026. Kiedy? Gdzie? O której godzinie?

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Finał Ligi Europy 2026, czyli czas na kluczowe rozstrzygnięcie w klubowym futbolu. Kiedy finał Ligi Europy? Gdzie finał Ligi Europy? Kto zagra w finale Ligi Europy? Sprawdź szczegóły poniżej.

Trofea Ligi Europy UEFA na tle scenografii "Road to Istanbul".
fot. PAP/EPA
Kiedy finał Ligi Europy 2026?

Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o Ligę Europy w sezonie 2025/2026. Lada chwila przekonamy się, kto wygra drugie co do ważności rozgrywki na Starym Kontynencie.


W sezonie 2024/2025 trofeum powędrowało do zespołu Tottenhamu. Zawodnicy z Londynu pokonali w finale Manchester United 1:0.

Gdzie finał Ligi Europy 2026?

Rok temu finał LE odbył się na stadionie San Mames w hiszpańskim Bilbao. W tym roku piłkarze powalczą o końcowy triumf na Besiktas Stadion w Stambule.

Kiedy finał Ligi Europy 2026?

Kiedy finał Ligi Europy 2026? Termin finału LE w tym roku to 20 maja - w środę.

O której finał Ligi Europy 2026?

Godzina finału Ligi Europy w sezonie 2025/2026 to 21:00 polskiego czasu.

Finał Ligi Europy 2026. Kto zagra?

Kto zagra w finale Ligi Europy w tym sezonie? Półfinałowe pary to Aston Villa - Nottingham Forest i SC Freiburg - Sporting Braga. Po zakończeniu czwartkowych meczów poznamy skład finału.


Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.

Przejdź na Polsatsport.pl
FINAŁ LIGI EUROPYFINAŁ LIGI EUROPY 2026KIEDY FINAŁ LIGI EUROPYLIGA EUROPYPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Fran Tudor: Nie mogliśmy znaleźć sposobu na wyjście spod pressingu Górnika
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 