Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o Ligę Europy w sezonie 2025/2026. Lada chwila przekonamy się, kto wygra drugie co do ważności rozgrywki na Starym Kontynencie.



W sezonie 2024/2025 trofeum powędrowało do zespołu Tottenhamu. Zawodnicy z Londynu pokonali w finale Manchester United 1:0.

Gdzie finał Ligi Europy 2026?

Rok temu finał LE odbył się na stadionie San Mames w hiszpańskim Bilbao. W tym roku piłkarze powalczą o końcowy triumf na Besiktas Stadion w Stambule.

Kiedy finał Ligi Europy 2026?

Kiedy finał Ligi Europy 2026? Termin finału LE w tym roku to 20 maja - w środę.

O której finał Ligi Europy 2026?

Godzina finału Ligi Europy w sezonie 2025/2026 to 21:00 polskiego czasu.

Finał Ligi Europy 2026. Kto zagra?

Kto zagra w finale Ligi Europy w tym sezonie? Półfinałowe pary to Aston Villa - Nottingham Forest i SC Freiburg - Sporting Braga. Po zakończeniu czwartkowych meczów poznamy skład finału.



Liga Europy UEFA i Liga Konferencji UEFA aż do sezonu 2030/2031 w kanałach Polsat Sport Premium! Transmisje meczowe dostępne także w streamingu Polsat Box Go, w tym na urządzeniach mobilnych. Skróty wszystkich spotkań oraz najciekawsze akcje zawsze do obejrzenia także na Polsatsport.pl oraz w social mediach i serwisie YouTube.