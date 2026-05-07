Czas na ostateczne rozstrzygnięcia, jeśli chodzi o Ligę Konferencji w sezonie 2025/2026. Lada chwila przekonamy się, kto wygra trzecie co do ważności rozgrywki na Starym Kontynencie.



W sezonie 2024/2025 trofeum powędrowało do zespołu Chelsea. Zawodnicy z Londynu pokonali w finale Real Betis 4:1.

Gdzie finał Ligi Konferencji 2026?

Rok temu finał LK odbył się na w Polsce, we Wrocławiu. W tym roku piłkarze powalczą o końcowy triumf w niemieckim Lipsku.

Kiedy finał Ligi Konferencji 2026?

Kiedy finał Ligi Konferencji 2026? Termin finału LK w tym roku to 27 maja - w środę.

O której finał Ligi Konferencji 2026?

Godzina finału Ligi Konferencji w sezonie 2025/2026 to 21:00 polskiego czasu.

Finał Ligi Konferencji 2026. Kto zagra?

Kto zagra w finale Ligi Konferencji w tym sezonie? Półfinałowe pary to Crystal Palace - Szachtar Donieck i Strasbourg - Rayo Vallecano. Po zakończeniu czwartkowych meczów poznamy skład finału.



