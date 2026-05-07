Gdzie obejrzeć Handball Arena?

Czas na kolejny odcinek magazynu Handball Arena. Sprawdź szczegóły transmisji.

Orlen Superliga mężczyzn i kobiet powoli wchodzi w decydującą fazę. W najbliższy weekend panie w lidze nie grają, ponieważ w Elblągu odbędzie się finał Pucharu Polski. Tytułu bronią zawodniczki KGHM Zagłębia Lubin.

 

W Handball Arenie zapowiemy turniej finałowy, a także przedstawimy nominowanych do Gladiatorów - prestiżowych nagród przyznawanych najlepszym zawodniczkom i trenerom ligi. Kolejne odcinki Szefowej Superligi zapowie Mateusz Stefanik.


W części poświęconej piłkarzom ręcznym zapowiemy dwumecz Polski z Austrią, którego stawką będzie udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata. Przyjrzymy się także zmaganiom w Orlen Superlidze, gdzie w środę poznaliśmy spadkowicza. Po 14 latach z elitą żegnają się szczypiorniści Zagłębia Lubin. 


Gośćmi Iwony Niedźwiedź będą były reprezentant Polski Dawid Nilsson oraz dziennikarz Interii Sport Damian Orłowicz.


Program w piątek o godz. 21 na Polsatsport.pl i na YouTube Polsatu Sport, a o 23 w Polsacie Sport 3 i online w Polsat Box Go.

