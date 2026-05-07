Iga Świątek - Caty McNally. Relacja live i wynik na żywo

Czas na kolejny start Świątek w Rzymie. Polka triumfowała w tej włoskiej imprezie w 2021, 2022 i 2024 roku.

Jej pierwszą rywalką będzie Caty McNally. Amerykanka w pierwszej rundzie pokonała reprezentującą Australię Darię Kasatkinę. Świątek natomiast miała tak zwany wolny los i od drugiej rundy rozpocznie zmagania w stolicy Włoch.

Świątek jest jedyną Polką, która pozostała w singlowej rywalizacji w Rzymie. W środę mecze pierwszej rundy przegrały Magdalena Fręch i Magda Linette. Z turnieju odpadł też Hubert Hurkacz, który w trzech setach przegrał z Yannickiem Hanfmannem.

