Ile zarobi zwycięzca siatkarskiej Ligi Mistrzów? Premie za udział w Final Four

Turniej Final Four Ligi Mistrzów siatkarzy zostanie rozegrany w dniach 16-17 maja w Turynie. Zagrają w nim dwie drużyny z Polski (Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa), jedna z Turcji (Ziraat Bankkart Ankara) i jedna z Włoch (Sir Sicoma Monini Perugia).

Triumf w Lidze Mistrzów daje ogromny prestiż i trwałe miejsce w historii europejskiej siatkówki. Czy z wielkim sukcesem sportowym wiążą się również duże pieniądze? Kluby siatkarskie, podobnie jak w kilku innych dyscyplinach, do udziału w europejskich pucharach często muszą dopłacać. Dopiero awans do Final Four pozwala nieco zasilić klubowe budżety.

Zwycięzca siatkarskiej Ligi Mistrzów otrzyma od CEV 500 tysięcy euro premii. Drużyna, która przegra w finale dostanie 250 tysięcy euro, premia za trzecie miejsce wynosi 150 tysięcy euro, a za czwarte - 100 tysięcy euro.

Łączna kwota, jaką zarobią czołowe kluby jest nawet nieco większa, bo CEV płaci premie również za kolejne etapy i pojedyncze mecze. Np. wygrana w ćwierćfinale to 12 tysięcy euro, a wygrana w play-off lub czwartej rundzie - 10 tysięcy euro.

Udział w Final Four da więc siatkarskim drużynom jakiś zastrzyk finansowy, ale te premie trudno nawet porównywać z kwotami z piłkarskiej Ligi Mistrzów, gdzie czołowe kluby mogą liczyć na kilkadziesiąt milionów euro przychodów, czy z koszykarską Euroligą, której triumfator otrzymuje kilkukrotnie większą premię, niż w siatkówce.



Nagrody finansowe w siatkarskiej Lidze Mistrzów:

Turniej finałowy:

1. miejsce – 500 tysięcy euro

2. miejsce – 250 tysięcy euro

3. miejsce – 150 tysięcy euro

4. miejsce – 100 tysięcy euro

Faza play-off:

wygrana w meczu ćwierćfinałowym – 12 tysięcy euro

porażka w meczu ćwierćfinałowym – 6 tysięcy euro

wygrana w meczu rundy play-off – 10 tysięcy euro

porażka w meczu rundy play-off – 5 tysięcy euro

Faza grupowa:

wygrana w meczu fazy grupowej – 10 tysięcy euro

porażka w meczu fazy grupowej – 5 tysięcy euro

Kwalifikacje:

wygrana w meczu 3. rundy – 6 tysięcy euro

porażka w meczu 3. rundy – 3 tysiące euro

wygrana w meczu 2. rundy – 4 tysiące euro

porażka w meczu 2. rundy – 3 tysiące euro

wygrana w meczu 1. rundy – 3 tysiące euro

porażka w meczu 1. rundy – 2 tysiące euro.

RM, Polsat Sport, CEV