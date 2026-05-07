Kto zagra na rozegraniu? Polski klub siatkarski podjął decyzję

Robert MurawskiSiatkówka

Brigitta Petrenko oraz Oleksandra Molchanova to siatkarki, które w przyszłym sezonie wystąpią w roli rozgrywających w drużynie Moya Radomka Radom. Obie zawodniczki dołączyły do zespołu przed rokiem i zostaną w klubie na dłużej.

Siatkarka Radomki podczas zagrywki.
fot. PAP/Marian Zubrzycki
Brigitta Petrenkó (Moya Radomka Radom).

Brigitta Petrenko pochodzi z Węgier. Dołączyła do Radomki przed sezonem 2025/26 i w minionych rozgrywkach pełniła rolę pierwszej rozgrywającej. Wystąpiła w 24 spotkaniach, zdobywając 97 punktów.

 

Zobacz także: Legendarna polska siatkarka w nowej roli! Mistrzyni Europy trenerką kadry

 

– Występ Brigitty Petrenkó oceniamy jako dobry. Owszem, rozglądaliśmy się za innymi rozgrywającymi, które ewentualnie mogłyby ją zastąpić, bo nie wiedzieliśmy, jaką decyzję podejmie Brigi. Po miesiącu rozmów i analiz zdecydowaliśmy jednak, że będziemy kontynuować tę współpracę. Brigitta pojechała teraz na kadrę i będzie pierwszą rozgrywającą reprezentacji Węgier, co również jest dużym plusem w kontekście przygotowań do nowego sezonu – powiedział dyrektor zarządzający klubu Łukasz Kruk.

 

Oleksandra Molchanova to siatkarka z Ukrainy, która również zasiliła zespół przed poprzednim sezonem. Jako zmienniczka Petrenkó wielokrotnie pokazywała się z dobrej strony, a jej dobra dyspozycja została doceniona m.in. statuetką MVP w meczu z ECO Harpoon LOS Nowy Dwór Mazowiecki. Zagrała w 18 meczach.

 

– Oleksandra Molchanova miała ważny kontrakt z nami na nowy sezon, więc jest to kontynuacja naszej współpracy. Jednak nawet gdyby tak nie było, na pewno chcielibyśmy, żeby została z nami na kolejny sezon. To bardzo młoda i zdolna zawodniczka, która pokazała się z dobrej strony w kilku meczach, zdobywając m.in. statuetkę MVP spotkania z Nowym Dworem czy będąc wyróżniającą się zawodniczką drużyny w meczu Pucharu CEV. Warto w nią inwestować i dlatego cieszymy się, że podpisaliśmy tę umowę już w zeszłym roku na dwa lata – zaznaczył Kruk.

 

– Cieszymy się, że Brygida i Sasha zostają z nami na kolejny sezon. Na tej pozycji mamy stabilizację oraz możliwość kontynuowania pracy wykonanej wcześniej przez drużynę z trenerem Filipowiczem, a wcześniej trenerem Głuszakiem – dodał dyrektor klubu.

Polsat Sport, radomka.com
Przejdź na Polsatsport.pl
BRIGITTA PETRENKOKARUZELA TRANSFEROWA SIATKÓWKAMOYA RADOMKA RADOMOLEKSANDRA MOLCHANOVASIATKÓWKATAURON LIGATRANSFERY SIATKARSKIE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Bartłomiej Bołądź: Skupiamy się na ostatnim meczu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 