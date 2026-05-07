Lech może zdobyć tytuł już w ten weekend. Oto co musi się stać

Na trzy kolejki przed zakończeniem sezonu Lech zgromadził 55 punktów, wicelider Górnik Zabrze - 49, a następne miejsca zajmują: GKS Katowice - 47, Jagiellonia Białystok - 46 i Raków Częstochowa - 46.

Patrząc na bezpośrednie mecze w ekstraklasie lidera z tymi zespołami, Lech ma korzystny bilans z większością z nich. Wyjątkiem jest Jagiellonia, z którą "Kolejorz" dwukrotnie zremisował.

Sytuację i obliczenia komplikuje jednak fakt, że Górnik, Jagiellonia i Raków, w którym zmieniono trenera (Dawid Kroczek zastąpił Łukasza Tomczyka) rozegrały jedno spotkanie mniej. Swoje zaległości odrobią 13 maja. Zabrzanie zmierzą się wówczas na wyjeździe z przedostatnią Arką, natomiast piłkarze z Częstochowy podejmą Jagiellonię.

Lech do świętowania już w ten weekend drugiego z rzędu mistrzostwa kraju potrzebuje nie tylko swojego zwycięstwa w piątkowy wieczór nad Arką (godz. 20.30), ale również potknięć rywali z Zabrza i Białegostoku.

Raków na otwarcie 32. kolejki - w piątek o 18.00 – podejmie dwunastą Koronę Kielce, Jagiellonia następnego dnia o 17.30 zagra u siebie z dziewiątą Pogonią Szczecin, a Górnik w sobotni wieczór z szóstym Zagłębiem Lubin.

Natomiast piłkarzy GKS Katowice, którzy jako jedyni z czołówki wystąpią na wyjeździe, czeka w niedzielne południe derbowy mecz z dziesiątym Piastem Gliwice.

PAP