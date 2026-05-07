Nottingham Forest na własnym stadionie wygrał 1:0 z Aston Villą, w której występuje reprezentant Polski Matty Cash, a Sporting Braga pokonał u siebie SC Freiburg 2:1 w pierwszych półfinałowych meczach piłkarskiej Ligi Europy. Rewanże odbędą się 7 maja.

Jedyna bramka w Nottingham padła w 71. minucie, gdy Wood wykorzystał rzut karny. Cash był w pierwszym składzie i rozegrał całe spotkanie na stadionie City Ground.

Dwumecz ten to pierwszy od sezonu 2008/09 europejski półfinał z udziałem dwóch angielskich drużyn.

Finał Ligi Europy odbędzie się 20 maja w Stambule.

PAP