Sporting Braga po raz drugi w historii zameldował się w półfinale europejskich rozgrywek, eliminując w ćwierćfinale Real Betis Sewilla. Forma portugalskiej drużyny na arenie międzynarodowej mocno kontrastuje z wynikami w lidze. W niedzielę przegrała 1:2 z Santa Clarą i traci już aż 26 punktów do prowadzącego FC Porto.

Freiburg po odpadnięciu z Pucharu Niemiec, w weekend doznał bolesnej porażki Borussią Dortmund (0:4) w Bundeslidze, co nie napawało optymizmem przed pierwszym w historii półfinale europejskich rozgrywek. Niemiecki zespół do tej pory nie miał większych problemów w Lidze Europy, kończąc fazę ligową w czołowej ósemce, a następnie rozbijając Genk i Celtę Vigo w fazie pucharowej.

Braga w półfinałowym meczu z Freiburgiem objęła prowadzenie po golu Turka Demira Ege Tiknaza. Po ośmiu minutach wyrównał Włoch Vincenzo Grifo. Pod koniec pierwszej połowy rzutu karnego nie wykorzystał pomocnik Bragi Urugwajczyk Rodrigo Zalazar Martinez. W doliczonym czasie zwycięstwo gospodarzom zapewnił Mario Dorgeles z Wybrzeża Kości Słoniowej.

PAP