Liga Mistrzów siatkarzy 2026. Turniej finałowy. Transmisje TV i stream online. Gdzie oglądać mecze?

Do turnieju finałowego Ligi Mistrzów siatkarzy awansowały dwie drużyny z Polski (Aluron CMC Warta Zawiercie i PGE Projekt Warszawa), jedna z Turcji (Ziraat Bankkart Ankara) i jedna z Włoch (Sir Sicoma Monini Perugia). W sobotę 16 maja zostaną rozegrane półfinały, w których Projekt zmierzy się z Perugią, a Aluron z Ziraatem, którego gwiazdą jest Tomasz Fornal. Na niedzielę 3 maja zaplanowano mecze o medale.

Trofeum broni Sir Sicoma Monini Perugia. W ubiegłorocznym finale drużyna z Italii, w której gra Kamil Semeniuk, wygrała w Łodzi z Aluron CMC Wartą Zawiercie 3:2.

Pala Alpitour w Turynie po raz drugi w historii będzie gospodarzem finału Ligi Mistrzów. Po raz pierwszy miało to miejsce w 2023, gdy obowiązywała formuła Superfinału. W finale doszło wówczas do pamiętnej konfrontacji dwóch polskich drużyn - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Jastrzębski Węgiel 3:2. Polskie kluby grały w pięciu ostatnich meczach o złoto Ligi Mistrzów. Czy w tym roku podtrzymają dobrą passę?

Transmisje spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00.

Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:

2026-05-16: PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia (sobota, godzina 16.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)