Magazyn #7Strefa z Kamilem Semeniukiem. Gdzie obejrzeć?

Sezon ligowy dobiega końca, więc sobotnie wydanie Magazynu #7Strefa będzie ostatnim w tej serii. Jak zwykle program poprowadzą Marek Magiera i Jakub Bednaruk.

W studiu zasiądą także Damian Wojtaszek oraz Dawid Konarski. Gościem specjalnym będzie natomiast świeżo upieczony mistrz Włoch Kamil Semeniuk, który połączy się z nami online.



W programie omówimy walkę o medale w PlusLidze. Z naszym gościem specjalnym porozmawiamy też o zakończonym sezonie we Włoszech.



Transmisja Magazynu #7Strefa w sobotę 9 maja w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 11:00.