Siatkarz reprezentacji Polski zdradził szczegóły zgrupowania! "Nie chcę rozmyślać"

Polscy siatkarze od poniedziałku trenują w Spale, przygotowując się do pierwszej w tym sezonie reprezentacyjnym imprezy, czyli turnieju towarzyskiego Alei Gwiazd Siatkówki, który rozpocznie się już 20 maja. Na początku zgrupowania pojawiło się 20 zawodników, którzy zakończyli już rozgrywki klubowe.

Gracze obecni w Spale to w większości debiutanci, jednak znalazło się też kilku, którzy wystąpili w zeszłorocznych mistrzostwach świata na Filipinach - środkowi Szymon Jakubiszak i Jakub Nowak oraz libero Maksymilian Granieczny. Ostatni z nich przed kamerą Polsatu Sport opowiedział, jak czuje się w roli "obeznanego" już w kadrze.

- Moje podejście do tego sezonu jest bardzo podobne, jak do tego zeszłego. Nie wybiegam mocno wprzód, staram się żyć tym, co jest tu i teraz. Wiem, że tymi rzeczami krótkoterminowymi mogę osiągnąć te cele długoterminowe. Nie myślę o mistrzostwach Europy czy o VNL-u, tylko skupiam się na tym, że jestem tu i teraz. Wierzę w to, że takie życie i myślenie z dnia na dzień doprowadzi mnie do tego, że będę tutaj mógł być jak najdłużej - powiedział w rozmowie z Marcinem Lepą.

Granieczny o miejsce w składzie będzie rywalizował przede wszystkim z Jakubem Popiwczakiem. Jak odbiera tę konkurencję?

- Sam od siebie oczekuję, jak tylko najwięcej się da i tyle. Mamy do czynienia z najlepszym możliwym sztabem, z najlepszym trenerem, trenujemy pośród najlepszych zawodników w Polsce, także ta rywalizacja jest ogromna i nie chcę rozmyślać na tym, jak kto na mnie patrzy, czy co kto ode mnie wymaga. Ja chcę być najlepszą wersją siebie w każdym kolejnym dniu - skwitował 20-latek.

Granieczny to mistrz Polski (2023) oraz zdobywca drugiego miejsca w Lidze Mistrzów (2023). Z reprezentacją Polski wywalczył złoto Ligi Narodów (2025) i brązowy medal mistrzostw świata (2025).

Największe gwiazdy reprezentacji, takie jak Wilfredo Leon czy Mateusz Bieniek, pojawią się na zgrupowaniu w późniejszym terminie. Sztab chce w ten sposób zminimalizować ryzyko poważnych urazów, stąd decyzja o włączeniu ich do gry dopiero w dalszej fazie rozgrywek. Plan selekcjonera zakłada, że w przypadku braku problemów zdrowotnych dołączą oni do zespołu na trzeci turniej Ligi Narodów w Stanach Zjednoczonych.

Biało-Czerwoni w Spale będą trenować do 19 maja. Najważniejszą imprezą w tym sezonie są wrześniowe mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni bronią tytułu, będą także walczyć o awans na igrzyska olimpijskie w Los Angeles w 2028 roku. Terminarz gry siatkarzy w tym sezonie można zobaczyć TUTAJ.

