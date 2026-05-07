MotoGP: Grand Prix Francji. Transmisja TV i stream online

Patrząc w prognozy, weekend zapowiada się bardzo deszczowo, co zwiastuje też nieprzewidywalne wydarzenia na torze. Zawodnicy MotoGP, dzień po GP Hiszpanii, mieli możliwość testowania na torze Jerez. Tak jak oczekiwaliśmy, wszyscy przywieźli na pierwszy test sezonu sporo nowych części, głównie skupiając się na aerodynamice motocykli.

Aprilia potwierdziła, że poważnie myśli o walce o tytuł, a zawodnicy z fabryki z Noale brylowali na czele tabeli czasów. Ducati skupiało się na poprawie czucia przodu motocykla, czyli tym, na co narzekają już wszyscy kierowcy z Borgo Panigale.

Sporo nowości pojawiło się i w KTMie, i w Hondzie, natomiast bardzo pozytywnym zaskoczeniem były czasy Fabio Quartararo na Yamasze. Ciekawe, czy poprawki wprowadzone w motocyklach w Hiszpanii przełożą się bezpośrednio na rywalizację w Le Mans, które standardowo zaskoczy nas pogodą, gdyż na sobotę i szczególnie na niedzielę przewidywane są silne opady deszczu.



Wszystkie treningi, kwalifikacje i wyścigi GP Francji dostępne będą na Polsatsport.pl, Polsat Sport Premium 2 oraz online w Polsat Box Go.