Nikola Grbić reaguje! MVP finału PlusLigi zagra pierwsze skrzypce w kadrze?

Siatkówka

Bogdanka LUK Lublin przegrała z Aluron CMC Wartą Zawiercie 1:3 w czwartym meczu finału PlusLigi. Finałowa rywalizacja toczy się do trzech zwycięstw, a Jurajscy Rycerze wyrównali jej stan na 2-2. Starcie o mistrzostwo Polski z trybun obserwował wyjątkowy gość - selekcjoner Biało-Czerwonych, Nikola Grbić. Serb po zakończeniu spotkania był gościem studia Polsatu Sport.

Nikola Grbić przeanalizował grę Bartłomieja Bołądzia w finale PlusLigi

Lublinianie wygrali premierową odsłonę i byli wręcz o włos od tego, by we własnej hali powtórzyć sukces sprzed roku i obronić tytuł mistrzów Polski. Tak się jednak nie stało. Jurajscy Rycerze wspięli się na wyżyny swoich umiejętności i wyrównali stan całej rywalizacji na 2-2

 

Spotkanie z perspektywy trybun śledził Nikola Grbić, selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. W pomeczowym studiu Polsatu Sport trener polskiej kadry przeanalizował wydarzenia, które miały miejsca na boisku.

 

- Możesz przegrać pierwszego, drugiego seta i wygrać cały mecz. Jest dużo przykładów, gdy ktoś wygrywał 2:0 i przegrywał całe spotkanie. To jest właśnie siatkówka. Musisz zapomnieć, co stało się punkt przed i myśleć już tylko o następnym - wyjaśnił serbski szkoleniowiec.

 

MVP czwartego meczu finałowego został wybrany Bartłomiej Bołądź. Atakujący Warty znakomicie spisał się na siatce, notując blisko 60% skuteczności. Zdobył 22 punkty: 16 atakiem, pięć blokiem i jeden zagrywką. Ciepłych słów w jego kierunku nie szczędził właśnie Grbić, który przyznał, że tak grający 31-latek stanowiłby o sile jego zespołu.

 

- Bołądź jest pierwszym atakującym w mojej hierarchii. Super, by został na tym poziomie, na jakim gra teraz. Każdy z zawodników potrzebuje jednak trochę przerwy. Liga jest trudna, Zawiercie, Lublin, Rzeszów, Warszawa, które cały czas grają, mają małe kontuzje, muszą mieć odpoczynek. Myślę, że kiedy będzie trzeba, wszyscy będą gotowi - dodał Serb.

 

Reprezentacja Polski zainauguruje sezon podczas turnieju towarzyskiego Alei Gwiazd Siatkówki w Sosnowcu i Katowicach. Pełen terminarz meczów Biało-Czerwonych można zobaczyć TUTAJ.

 

Transmisja decydującego meczu finałowego PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 10 maja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.

KP, Polsat Sport
