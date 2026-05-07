Nikola Grbić reaguje! MVP finału PlusLigi zagra pierwsze skrzypce w kadrze?

Lublinianie wygrali premierową odsłonę i byli wręcz o włos od tego, by we własnej hali powtórzyć sukces sprzed roku i obronić tytuł mistrzów Polski. Tak się jednak nie stało. Jurajscy Rycerze wspięli się na wyżyny swoich umiejętności i wyrównali stan całej rywalizacji na 2-2.

ZOBACZ TAKŻE: Walka o mistrzostwo Polski w PlusLidze wciąż trwa! "Wróciliśmy do gry"

Spotkanie z perspektywy trybun śledził Nikola Grbić, selekcjoner siatkarskiej reprezentacji Polski. W pomeczowym studiu Polsatu Sport trener polskiej kadry przeanalizował wydarzenia, które miały miejsca na boisku.

- Możesz przegrać pierwszego, drugiego seta i wygrać cały mecz. Jest dużo przykładów, gdy ktoś wygrywał 2:0 i przegrywał całe spotkanie. To jest właśnie siatkówka. Musisz zapomnieć, co stało się punkt przed i myśleć już tylko o następnym - wyjaśnił serbski szkoleniowiec.

MVP czwartego meczu finałowego został wybrany Bartłomiej Bołądź. Atakujący Warty znakomicie spisał się na siatce, notując blisko 60% skuteczności. Zdobył 22 punkty: 16 atakiem, pięć blokiem i jeden zagrywką. Ciepłych słów w jego kierunku nie szczędził właśnie Grbić, który przyznał, że tak grający 31-latek stanowiłby o sile jego zespołu.

- Bołądź jest pierwszym atakującym w mojej hierarchii. Super, by został na tym poziomie, na jakim gra teraz. Każdy z zawodników potrzebuje jednak trochę przerwy. Liga jest trudna, Zawiercie, Lublin, Rzeszów, Warszawa, które cały czas grają, mają małe kontuzje, muszą mieć odpoczynek. Myślę, że kiedy będzie trzeba, wszyscy będą gotowi - dodał Serb.

Reprezentacja Polski zainauguruje sezon podczas turnieju towarzyskiego Alei Gwiazd Siatkówki w Sosnowcu i Katowicach. Pełen terminarz meczów Biało-Czerwonych można zobaczyć TUTAJ.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Transmisja decydującego meczu finałowego PlusLigi Aluron CMC Warta Zawiercie - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 10 maja w Polsacie Sport 1 oraz na platformie Polsat Box Go. Początek o godzinie 14:30.

KP, Polsat Sport