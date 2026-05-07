Nie żyje polska legenda sportów walki. Tragiczna informacja z Warszawy
Tragiczna informacja dotarła z Warszawy. Nie żyje Igor Kołacin. Mężczyzna był znaną postacią w świecie polskich sportów walki.
Jako pierwszy przykrą informację przekazał dziennikarz Artur Mazur. Później potwierdzili ją również reporterzy redakcji sportowej Wirtualnej Polski.
"Właśnie dotarła do mnie smutna wiadomość. Zmarł Igor Kołacin, polski zawodnik i trener sportów walki" - napisał Mazur w serwisie X.
Kołacin występował na wielu polskich galach, gdzie przez lata udowadniał swoją wartość jako zawodnik. Rywalizował w kategorii półciężkiej, a jego bilans wynosił cztery zwycięstwa i sześć porażek. Ostatnią walkę stoczył w 2011 roku.
Mężczyzna po zakończeniu sportowej kariery został trenerem. Pracował w klubie Copacabana Warszawa. Zmarł w wieku 46 lat.