Nie żyje polska legenda sportów walki. Tragiczna informacja z Warszawy

Sporty walki

Tragiczna informacja dotarła z Warszawy. Nie żyje Igor Kołacin. Mężczyzna był znaną postacią w świecie polskich sportów walki.

Polski zawodnik sportów walki prezentuje umięśnione ciało, pozując do zdjęcia.
fot. PAP
Zmarł Igor Kołacin, polski zawodnik i trener sportów walki

Jako pierwszy przykrą informację przekazał dziennikarz Artur Mazur. Później potwierdzili ją również reporterzy redakcji sportowej Wirtualnej Polski. 

 

"Właśnie dotarła do mnie smutna wiadomość. Zmarł Igor Kołacin, polski zawodnik i trener sportów walki" - napisał Mazur w serwisie X.

 

ZOBACZ TAKŻE: Tragedia w polskim sporcie. Nie żyje 15-letnia zawodniczka

 

Kołacin występował na wielu polskich galach, gdzie przez lata udowadniał swoją wartość jako zawodnik. Rywalizował w kategorii półciężkiej, a jego bilans wynosił cztery zwycięstwa i sześć porażek. Ostatnią walkę stoczył w 2011 roku. 

 

Mężczyzna po zakończeniu sportowej kariery został trenerem. Pracował w klubie Copacabana Warszawa. Zmarł w wieku 46 lat.

KP, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BOKSIGOR KOŁACINMMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Marwan Rahiki - Ollie Schmid. Skrót walki
Zobacz także

UFC w Australii: Wyniki i skróty walk

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 