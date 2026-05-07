Nie żyje polska legenda sportów walki. Tragiczna informacja z Warszawy

Jako pierwszy przykrą informację przekazał dziennikarz Artur Mazur. Później potwierdzili ją również reporterzy redakcji sportowej Wirtualnej Polski.

"Właśnie dotarła do mnie smutna wiadomość. Zmarł Igor Kołacin, polski zawodnik i trener sportów walki" - napisał Mazur w serwisie X.

Kołacin występował na wielu polskich galach, gdzie przez lata udowadniał swoją wartość jako zawodnik. Rywalizował w kategorii półciężkiej, a jego bilans wynosił cztery zwycięstwa i sześć porażek. Ostatnią walkę stoczył w 2011 roku.

Mężczyzna po zakończeniu sportowej kariery został trenerem. Pracował w klubie Copacabana Warszawa. Zmarł w wieku 46 lat.

