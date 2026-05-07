PGE Projekt Warszawa - Perugia. Kiedy półfinał Ligi Mistrzów siatkarzy?
PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia, czyli czas na półfinałowy mecz Ligi Mistrzów siatkarzy w sezonie 2025/2026. Kiedy mecz Projekt - Perugia? O której godzinie Projekt - Perugia w final four LM w siatkówkę?
PGE Projekt Warszawa - Sir Sicoma Monini Perugia to pierwszy z półfinałowych meczów, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów siatkarzy w sezonie 2025/2026.
Siatkarzem włoskiej ekipy od wielu lat jest przyjmujący reprezentacji Polski, Kamil Semeniuk. Kilka dni temu wraz z kolegami zostali mistrzami Włoch. Projekt natomiast rozgrywki PlusLigi zakończył na najniższym stopniu podium.
Transmisje spotkań siatkarskiej Ligi Mistrzów na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go. Przedmeczowe studio w sobotę i w niedzielę rozpocznie się o godzinie 15.00.
Projekt - Perugia. Kiedy mecz? O której godzinie?
Kiedy mecz Projekt - Perugia? Pierwsze półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów zaplanowano na sobotę 16 maja. Godzina meczu Projekt - Perugia w Lidze Mistrzów to 17.00.
Turniej finałowy Ligi Mistrzów siatkarzy 2026 - terminarz i plan transmisji:
2026-05-16: PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia (sobota, godzina 16.30; transmisja – Polsat Sport 1)
2026-05-16: Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara (sobota, godzina 20.00; transmisja – Polsat Sport 1)