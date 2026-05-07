Wyniki półfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji

Liga Europy:

Aston Villa - Nottingham Forest 4:0 (1:0) [pierwszy mecz - 0:1, awans: Aston Villa]

Bramki: Ollie Watkins 36; Emiliano Buendia 57 (rzut karny); John McGinn 77, 80.

SC Freiburg - SC Braga 3:1 (2:0) [pierwszy mecz - 1:2, awans: SC Freiburg]

Bramki: Lukas Kubler 19, 72; Johan Manzambi 41 - Pau Victor 79.

Liga Konferencji:

Crystal Palace - Szachtar Donieck 2:1 (1:1) [pierwszy mecz - 3:1, awans: Crystal Palace]

Bramki: Pedro Henrique 25 (gol samobójczy), Ismaila Sarr 52 - Eguinaldo 34.

RC Strasbourg - Rayo Vallecano 0:1 (0:1) [pierwszy mecz - 0:1, awans: Rayo Vallecano]

Bramka: Alemao 42.

