Półfinały Ligi Europy UEFA i Ligi Konferencji UEFA. Wyniki czwartkowych meczów
W czwartek, 7 maja, odbyły się pierwsze mecze półfinałowe Ligi Europy i Ligi Konferencji. Swoje spotkania rozegrały między innymi Aston Villa Matty'ego Casha oraz RC Strasbourg Maxiego Oyedele. Sprawdźcie wyniki czwartkowych półfinałów w europejskich pucharach.
Aston Villa - Nottingham Forest FC. Skrót meczu
SC Freiburg - Sporting Braga. Skrót meczu
Crystal Palace FC - Szachtar Donieck. Skrót meczu
RC Strasbourg - Rayo Vallecano. Skrót meczu
Wyniki półfinałów Ligi Europy i Ligi Konferencji
Liga Europy:
Aston Villa - Nottingham Forest 4:0 (1:0) [pierwszy mecz - 0:1, awans: Aston Villa]
Bramki: Ollie Watkins 36; Emiliano Buendia 57 (rzut karny); John McGinn 77, 80.
SC Freiburg - SC Braga 3:1 (2:0) [pierwszy mecz - 1:2, awans: SC Freiburg]
Bramki: Lukas Kubler 19, 72; Johan Manzambi 41 - Pau Victor 79.
Liga Konferencji:
Crystal Palace - Szachtar Donieck 2:1 (1:1) [pierwszy mecz - 3:1, awans: Crystal Palace]
Bramki: Pedro Henrique 25 (gol samobójczy), Ismaila Sarr 52 - Eguinaldo 34.
RC Strasbourg - Rayo Vallecano 0:1 (0:1) [pierwszy mecz - 0:1, awans: Rayo Vallecano]
Bramka: Alemao 42.
