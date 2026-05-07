Polsat Futbol Cast - 07.05. Transmisja TV i stream online
Przed nami kolejny odcinek programu "Polsat Futbol Cast". Tym razem w studiu Polsatu Sport pojawi się Tomasz Kupisz. Transmisja programu "Polsat Futbol Cast" o godzinie 09:00 w Polsacie Sport 1, na Polsat Box Go, Polsatsport.pl oraz na kanale YouTube Polsatu Sport.
W czwartkowym programie Polsat Futbol Cast gościem Bożydara Iwanowa będzie były reprezentant Polski oraz piłkarz takich klubów jak: Jagiellonia Białystok, Brescia, Novara, Cesena, Salernitana, czy Reggiana, a obecnie Hutnika Warszawa - Tomasz Kupisz.
Głównym tematem programu będzie "życie po życiu", czyli perspektywa pracy w mediach rozpościerająca się przed piłkarzami po zakończeniu aktywnej kariery zawodniczej. Tomasz Kupisz sprawnie realizuje się bowiem jako ekspert studyjny, a ponadto komentuje mecze.
W programie zapowiemy również nasze czwartkowe transmisje europejskich pucharów, a więc rewanżowe mecze fazy półfinałowej Ligi Europy oraz Ligi Konferencji.
