Polska - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

Trwają mistrzostwa świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polska do tej pory rozegrała trzy spotkania - najpierw pokonała Ukrainę, następnie przegrała po rzutach karnych z Francją i w trzecim starciu musiała uznać wyższość Kazachstanu.

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?

- Póki krążek jest w grze, wszystko jest możliwe. Teraz musimy się dobrze zregenerować i przygotować na dwa ostatnie mecze i je wygrać. Wtedy będziemy mogli analizować, bo przede wszystkim musimy wygrać mecze, które przed nami – przyznał po spotkaniu z Kazachstanem polski napastnik Kamil Wałęga w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły.

Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

Transmisje meczów na antenach Polsatu Sport oraz online w Polsat Box Go.

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19.30.

BS, Polsat Sport