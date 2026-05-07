Polska - Japonia. Relacja live i wynik na żywo

Polska - Japonia, czyli czas na kolejne spotkanie polskich hokeistów podczas mistrzostw świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Trwają mistrzostwa świata Dywizji 1A w Sosnowcu. Polska do tej pory rozegrała trzy spotkania - najpierw pokonała Ukrainę, następnie przegrała po rzutach karnych z Francją i w trzecim starciu musiała uznać wyższość Kazachstanu.

 

Mistrzostwa świata dywizji 1A. Kiedy grają Polacy?

 

- Póki krążek jest w grze, wszystko jest możliwe. Teraz musimy się dobrze zregenerować i przygotować na dwa ostatnie mecze i je wygrać. Wtedy będziemy mogli analizować, bo przede wszystkim musimy wygrać mecze, które przed nami – przyznał po spotkaniu z Kazachstanem polski napastnik Kamil Wałęga w rozmowie z Michałem Białońskim z Polsatu Sport.

 

Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły.

 

Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Polska - Japonia na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19.30.

BS, Polsat Sport
