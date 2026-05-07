Od 2 do 8 maja w Sosnowcu odbywają się hokejowe mistrzostwa świata Dywizji 1A. Przed własną publicznością rywalizuje reprezentacja Polski prowadzona przez selekcjonera Pekkę Tirkkonena.

ZOBACZ TAKŻE: Napastnik reprezentacji Polski: Cały czas muszę szukać pokory i ciężko pracować



Polacy w pierwszym meczu pokonali Ukrainę 3:2, a na listę strzelców wpisali się Aron Chmielewski, Patryk Wronka i Patryk Krężołek. W drugim spotkaniu Biało-Czerwoni ulegli Francuzom po rzutach karnych. W regulaminowym czasie gry było 2:2, a bramki dla naszej drużyny zdobyli Krężołek i Bartłomiej Pociecha.

W trzecim spotkaniu, które zostało, rozegrane we wtorek, Polacy przegrali z Kazachstanem, choć długo prowadzili. Bramkę w pierwszej tercji zdobył Patryk Wronka. Rywale odpowiedzieli w ostatnich minutach meczu, strzelając trzy gole. Polacy zmniejszyli rozmiary porażki do 2:3 za sprawą trafienia Patryka Krężołka.



Następnie nasza kadra zmierzyła się z Japonią, triumfując 4:2 i zachowując realne szanse na awans do Elity.



Litwini to ostatni rywale Biało-Czerwonych podczas tego turnieju. Dotychczas przegrali oni swoje wszystkie mecze. W czwartek postawili jednak trudne warunki Francuzom, którzy zwycięstwo wyszarpali dopiero po serii rzutów karnych.



Awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1B.

Polska - Litwa. Gdzie obejrzeć? Transmisja TV i stream online - piątek 8 maja

Studio do meczu Polska - Litwa godz. 19:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Polska - Japonia, godz. 19:25 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)

Studio po meczu Polska - Japonia, godz. 22:00 (Polsat Sport 1/Polsat Sport Premium 1/Polsat Box Go)