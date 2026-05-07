Poradnik #AdoptujMistrza | Pierwsza pomoc dla psa i kota
W nagłych sytuacjach liczy się czas i Twoja reakcja. Zadławienie, utrata przytomności czy problemy z oddychaniem mogą zdarzyć się każdemu psu lub kotu, dlatego warto wiedzieć, jak udzielić pierwszej pomocy jeszcze przed dotarciem do weterynarza. Co powinno znaleźć się w apteczce, jak rozpoznać stan zagrożenia życia i kiedy rozpocząć RKO? Sprawdź najważniejsze zasady.
Są sytuacje, w których nie ma czasu na zastanawianie się. Nie ma czasu na szukanie informacji. Jest tylko reakcja.
Dlatego pierwsza pomoc to nie „dodatkowa wiedza”. To element odpowiedzialnej opieki.
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1. Zacznij od podstaw - apteczka
Najważniejsze nie zaczyna się w sytuacji kryzysowej - zaczyna się wcześniej. Dobrze przygotowana apteczka, tak jak w przypadku ludzkiej, powinna być w domu, w samochodzie i w torbie na wyjazdy.
Co powinno się w niej znaleźć?
Ochrona osobista
· rękawiczki jednorazowe,
· kaganiec,
· koc (do transportu lub stabilizacji).
Materiały opatrunkowe
· gaziki,
· bandaże (dziane i elastyczne),
· przylepce,
· lignina lub wata,
· opatrunki hydrożelowe.
Środki do przemywania ran
· sól fizjologiczna,
· preparaty odkażające (np. na bazie chlorheksydyny lub jodopowidonu).
Dodatkowe wsparcie
· elektrolity,
· węgiel aktywny (po konsultacji z weterynarzem),
· leki zalecone dla konkretnego zwierzęcia.
Sprzęt
· nożyczki,
· pęseta,
· kleszczołapki,
· termometr,
· strzykawki,
· kompres chłodzący,
· latarka.
I jedna rzecz, o której łatwo zapomnieć - numer do całodobowej kliniki w miejscu naszego przebywania z psem czy kotem.
2. W sytuacji kryzysowej liczy się porównanie: czy to, co widzisz, jest „normalne”, czy już nie. Dlatego dobrze znać podstawowe parametry.
Temperatura
· psy: 37,5-39°C,
· koty: 38-39°C powyżej 40°C - to alarm.
Tętno
· psy: 60-120/min,
· koty: 100-140/min.
Oddech
· psy: 10-40/min,
· koty: 20-40/min.
Błony śluzowe
· zdrowe: różowe, wilgotne,
· niepokojące: blade, sine, żółte.
Świadomość
· normalna: reaguje, jest czujny,
· niepokojąca: brak reakcji, apatia, utrata przytomności.
3. RKO - kiedy trzeba działać natychmiast. Resuscytację zaczynamy, gdy:
· zwierzę nie oddycha,
· nie wyczuwasz tętna.
Brak oddechu, tętno jest:
· ułóż zwierzę na boku,
· wykonuj wdechy przez nos co kilka sekund.
Brak oddechu i tętna:
· 30 uciśnięć klatki piersiowej,
· 2 wdechy,
· tempo: 100-120 uciśnięć na minutę.
Powtarzaj cykl do:
· powrotu funkcji życiowych,
· lub przyjazdu do weterynarza.
Działaj - nawet jeśli nie jest idealnie!
4. Ciało obce w drogach oddechowych
To jedna z najbardziej stresujących sytuacji. Co zrobić po kolei:
· sprawdź, czy coś widać w jamie ustnej,
· spróbuj to usunąć,
· opukuj między łopatkami,
· jeśli trzeba - zastosuj chwyt Heimlicha.
I najważniejsze - jak najszybciej jedź do weterynarza.
Są objawy, które zawsze wymagają natychmiastowej reakcji i wizyty u weterynarza:
· blade lub sine dziąsła,
· duszność,
· drgawki,
· utrata przytomności,
· brak reakcji na bodźce.
Tu nie ma czasu na „obserwujemy”. Tu działasz.
Pierwsza pomoc to dopiero pierwszy krok. To, co robisz na miejscu, ma ustabilizować sytuację.
Ale:
· po RKO,
· po zadławieniu,
· przy poważnych objawach,
zawsze jedziesz do weterynarza.
Na koniec...
To nie wiedza o pierwszej pomocy „na papierze” ratuje życie! Tylko Twoja decyzja, żeby z niej skorzystać.
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