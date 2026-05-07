Poradnik #AdoptujMistrza | Pierwsza pomoc dla psa i kota

Są sytuacje, w których nie ma czasu na zastanawianie się. Nie ma czasu na szukanie informacji. Jest tylko reakcja.

Dlatego pierwsza pomoc to nie „dodatkowa wiedza”. To element odpowiedzialnej opieki.

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1. Zacznij od podstaw - apteczka

Najważniejsze nie zaczyna się w sytuacji kryzysowej - zaczyna się wcześniej. Dobrze przygotowana apteczka, tak jak w przypadku ludzkiej, powinna być w domu, w samochodzie i w torbie na wyjazdy.

Co powinno się w niej znaleźć?

Ochrona osobista

· rękawiczki jednorazowe,

· kaganiec,

· koc (do transportu lub stabilizacji).

Materiały opatrunkowe

· gaziki,

· bandaże (dziane i elastyczne),

· przylepce,

· lignina lub wata,

· opatrunki hydrożelowe.

Środki do przemywania ran

· sól fizjologiczna,

· preparaty odkażające (np. na bazie chlorheksydyny lub jodopowidonu).

Dodatkowe wsparcie

· elektrolity,

· węgiel aktywny (po konsultacji z weterynarzem),

· leki zalecone dla konkretnego zwierzęcia.

Sprzęt

· nożyczki,

· pęseta,

· kleszczołapki,

· termometr,

· strzykawki,

· kompres chłodzący,

· latarka.

I jedna rzecz, o której łatwo zapomnieć - numer do całodobowej kliniki w miejscu naszego przebywania z psem czy kotem.

2. W sytuacji kryzysowej liczy się porównanie: czy to, co widzisz, jest „normalne”, czy już nie. Dlatego dobrze znać podstawowe parametry.

Temperatura

· psy: 37,5-39°C,

· koty: 38-39°C powyżej 40°C - to alarm.

Tętno

· psy: 60-120/min,

· koty: 100-140/min.

Oddech

· psy: 10-40/min,

· koty: 20-40/min.

Błony śluzowe

· zdrowe: różowe, wilgotne,

· niepokojące: blade, sine, żółte.

Świadomość

· normalna: reaguje, jest czujny,

· niepokojąca: brak reakcji, apatia, utrata przytomności.

3. RKO - kiedy trzeba działać natychmiast. Resuscytację zaczynamy, gdy:

· zwierzę nie oddycha,

· nie wyczuwasz tętna.

Brak oddechu, tętno jest:

· ułóż zwierzę na boku,

· wykonuj wdechy przez nos co kilka sekund.

Brak oddechu i tętna:

· 30 uciśnięć klatki piersiowej,

· 2 wdechy,

· tempo: 100-120 uciśnięć na minutę.

Powtarzaj cykl do:

· powrotu funkcji życiowych,

· lub przyjazdu do weterynarza.

Działaj - nawet jeśli nie jest idealnie!

4. Ciało obce w drogach oddechowych

To jedna z najbardziej stresujących sytuacji. Co zrobić po kolei:

· sprawdź, czy coś widać w jamie ustnej,

· spróbuj to usunąć,

· opukuj między łopatkami,

· jeśli trzeba - zastosuj chwyt Heimlicha.

I najważniejsze - jak najszybciej jedź do weterynarza.

Są objawy, które zawsze wymagają natychmiastowej reakcji i wizyty u weterynarza:

· blade lub sine dziąsła,

· duszność,

· drgawki,

· utrata przytomności,

· brak reakcji na bodźce.

Tu nie ma czasu na „obserwujemy”. Tu działasz.

Pierwsza pomoc to dopiero pierwszy krok. To, co robisz na miejscu, ma ustabilizować sytuację.

Ale:

· po RKO,

· po zadławieniu,

· przy poważnych objawach,

zawsze jedziesz do weterynarza.

Na koniec...

To nie wiedza o pierwszej pomocy „na papierze” ratuje życie! Tylko Twoja decyzja, żeby z niej skorzystać.

#AdoptujMistrza