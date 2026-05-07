"Pożar w Realu Madryt"! Gwiazdor w szpitalu, klub wszczął postępowanie dyscyplinarne

Pracownicy Valdebebas (ośrodka Realu Madryt - przyp. red.) przyznali, że incydent, był "najpoważniejszym, jaki kiedykolwiek miał miejsce w centrum treningowym". "Bójka eskalowała do takiego poziomu, że wymagała interwencji kilku zawodników oraz członków sztabu" - czytamy.

Co było powodem całego zajścia? "Marca" ujawniła, że po środowej kłótni z Aurelienem Tchouamenim Federico Valverde na czwartkowym treningu nie podał Francuzowi ręki.

"Wroga atmosfera" narastała podczas treningu, po którym doszło do bójki w szatni. Tchouameni uderzył Urugwajczyka, który doznał rozcięcia i musiał udać się do szpitala, gdzie założono mu szwy.

"AS" przekazał, że zdarzenie uruchomiło alarm w klubie. "To już nie są pojedyncze iskry - to prawdziwy pożar" - czytamy.

Dziennik "Marca" dodał, że klub zorganizował spotkanie kryzysowe i wszczął postępowanie dyscyplinarne wobec obu piłkarzy. Na miejscu pojawił się nawet dyrektor generalny Jose Angel Sanchez.

"Atmosfera w klubie z Madrytu jest skrajnie napięta - panują nerwy, wewnętrzne podziały i rosnące poczucie, że sytuacja jest bardzo daleka od rozwiązania" - podsumowano.

Warto wspomnieć, że wszystko dzieje się tuż przed hitowym starciem z Barceloną. Ostatnie El Clasico w tym sezonie zostanie rozegrane już w niedzielę 10 maja.